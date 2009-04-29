АСУ требует пересмотреть новый механизм погашения долгов за газ

Ассоциация городов Украины просит премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО пересмотреть постановление Кабинета министров ( №392 от 22 апреля 2009 г.), которым вводится новый механизм погашения задолженности предприятий тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ) за потребленный газ.

Об этом говорится в обращении Ассоциации городов Украины, текст которого передан УНИАН.

В документе отмечается, что подавляющее большинство членов Ассоциации городов Украины и громад негативно восприняли принятие данного постановления без предварительного обсуждения с органами местного самоуправления и их ассоциациями.

Ассоциация оценивает данное постановление как попытку замаскированно осуществить давление на органы местного самоуправления с целью погашения задолженности, которая образовалась по состоянию на 1 апреля 2009 года из-за разницы в тарифах на тепловую энергию, которая производится предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, через осуществление ими заимствований, которые могут быть оформлены простыми векселями.

Ассоциация отмечает, что задолженность, которая образовалась с 1 января по 1 апреля 2009 года из-за разницы в тарифах на тепловую энергию возникла по вине правительства, поскольку практически все городские советы вошли в отопительный сезон 2008/2009 гг. с экономически обоснованными тарифами, что исключало убыточность предприятий ЖКХ, а в местные бюджеты на 2009 год были заложены средства на оплату энергоносителей согласно ценам, установленным до 1 января 2009 года.

«Повышение цены на газ «задним числом» – в конце января 2009 года начиная с первого января 2009 года - автоматически перевело все предприятия, производящие тепловую энергию, в категорию убыточных, и вина за это полностью ложится на правительство», - говорится в обращении.

Вместе с тем отмечается, что указанное постановление содержит ряд положений, которые противоречат действующему законодательству Украины.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины разработал механизм погашения задолженности предприятий ТКЭ за потребленный газ.

Согласно постановлению Кабинета министров №392 от 22 апреля 2009 года, Кабмин установил, что в 2009 году обязательства по кредитам, которые осуществляются Верховной Радой Автономной Республики Крым, городскими советами в установленном законодательством порядке в банках для обеспечения расходов специального фонда бюджета АРК, городских бюджетов на погашение задолженности, которая образовалась на 1 апреля 2009 г. из-за разницы в тарифах на тепловую энергию, которая производилась, транспортировалась и поставлялась населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии тарифам, которые утверждались или согласовывались соответствующими органами государственной власти или органами местного самоуправления, и предоставление финансовой помощи субъектам ведения хозяйства, которые производят тепловую энергию, потребляемую населением, и их капитализацию, могут быть оформлены простыми векселями в случае направления полученных средств субъектами ведения хозяйства, производящими тепловую энергию, которая потребляется населением, для расчетов за потребленный природный газ, полученный от НАК “Нафтогаз Украины”.

Векселя выдаются на сумму средств в пределах задолженности субъектов ведения хозяйства за потребленный природный газ, которая образовалась по состоянию на 1 апреля 2009 г. и подтверждена соответствующими актами, со сроком погашения до трех лет. Указанные расчеты производятся исключительно через счета, которые открываются участниками в органах Государственного казначейства.

Кроме того, Кабмин поручил НАК “Нафтогаз Украины” обеспечить направление средств, полученных в соответствии с данным постановлением, на уплату в общий фонд Государственного бюджета налога на добавленную стоимость во время осуществления таможенного оформления природного газа, ввезенного на таможенную территорию Украины в 2009 году.