Жилой сектор Житомирщины полностью готов к отопительному сезону – Гундич

Жилой сектор Житомирщины готов к прохождению отопительного сезона 2017-2018 годов на 100%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ОГА Игорь Гундич во время очередного селекторного совещания по вопросам подготовки к отопительному сезону с участием вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко.

«На сегодня на 99% готовы объекты социальной сферы к осенне-зимнему периоду и на 100% - жилой фонд. Что касается тепловых счетчиков, то 75% домов области до конца года будут с тепловыми счетчиками», - цитирует Гундича пресс-служба Житомирской облгосадминистрации.

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По его словам, успешно продолжают подготовку к зимнему периоду и дорожники.

«По дорожной сферы – 84% техники уже подготовлены. Также по плану идет заготовка соли и фрикционных материалов», – сообщил Гундич.

По его данным, в настоящее время подготовку к осенне-зимнему периоду в области усиленно.