КГГА не знает, почему "Киевэнерго" не погашает долги за газ

Киевская городская государственная администрация (КГГА) просит прокуратуру Киева выяснить, почему «Киевэнерго» не погашает задолженность за потребленный газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, комментируя заявление руководства «Киевэнерго» об увеличении задолженности перед НАК «Нафтогаз Украины», которая на сегодняшний день, по данным компании, превысила 900 млн. грн.

«Киевэнерго» надо меньше болтать», - заявил А.ГОЛУБЧЕНКО и пояснил, что компания в месяц в среднем получает от населения платежей на сумму 62 млн. грн. и после окончания отопительного периода эти деньги не направляются для расчетов за газ.

«Отопительный сезон закончился, и все те деньги, которые они сейчас получают за газ, они не используют – это идет плюсом. Эти средства необходимо направлять на погашение задолженности и не рассказывать о долге в 900 с гаком миллионов гривен. И никого не надо пугать», - добавил А.ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, «задолженность в 300 млн. грн. «Киевэнерго» сделало искусственно, поскольку проплачивало за "электрический" газ и газ других потребителей, а деньги от жителей за газ "тепловой" не платило. Долг «Киевэнерго» составляет порядка 450 млн. грн., из них 60 млн. – долг других предприятий, и только порядка 400 млн. грн. – это долг за "тепловой" газ», - добавил он.

А.ГОЛУБЧЕНКО также отметил, что неделю назад он направил соответствующее обращение в прокуратуру Киева с просьбой разобраться, почему из полученных платежей за потребленный населением газ компания ни одной копейки не направила на погашение образовавшейся задолженности.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля КГГА перечислила АК «Киевэнерго» часть долга - 900 млн. грн. из общего объема задолженности, составлявшей на начало года 1 млрд. 514 млн. грн. Полученные средства компания должна была перечислить ДК «Газ Украины» как оплату задолженности за газ, который был использован в текущем отопительном периоде.

Задолженность потребителей перед «Киевэнерго» за отопительный сезон выросла на 430 млн. грн.

Справка УНИАН. АЭК «Киевэнерго» (г. Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине, компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% – в тепловой энергии.

Уставный фонд «Киевэнерго» составляет 27 млн. 91 тыс. грн., номинал акции – 0,25 грн. 50% + 1 акция «Киевэнерго» принадлежит НАК «Энергетическая компания Украины». 12,73% акций, принадлежащих киевской городской общине, переданы в уставный фонд ЗАО «Компания «Киевэнергохолдинг». Кроме того, по состоянию на февраль 2007 года, 24,97% акций "Киевэнерго" сконцентрировала кипрская Kapiton Trading Ltd.