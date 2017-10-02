Минэнергоугля ожидает роста экспорта электроэнергии на 60%

Министерство энергетики и угольной промышленности ожидает роста экспорта украинской электроэнергии по итогам 2017 года на 60% по сравнению с 2016 годом, когда экспорт составил 4 миллиарда кВт-ч, сообщил УНИАН министр энергетики Игорь Насалик.

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"Где-то на 60%. Я считаю, что это немало", - сказал Насалик, отвечая на вопрос о прогнозах экспорта на 2017 год.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2016 году увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с 2015 годом на 10,9% – до 4,014 миллиарда кВт-ч.

За 6 месяцев 2017 года экспорт электроэнергии вырос на 44,6% - до 3,164 миллиарда кВт-ч. За этот период электроэнергия поставлялась в Венгрию, Молдову, Польшу, Словакию и Румынию.