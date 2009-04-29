Дискуссия об участии России в модернизации ГТС продолжится?

Премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН надеется, что дискуссия об участии России в модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС) будет продолжена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в начале расширенного заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии.

«В этом документе (Брюссельской декларации о модернизации ГТС – УНИАН) нет ни слова об участии России как главного поставщика энергетических ресурсов в Европу. Но мы надеемся, что и по этой проблеме мы также продолжим нашу дискуссию», – заявил В.ПУТИН.

При этом он подчеркнул, что роли Украины как транзитера и России как поставщика газа являются ключевыми для потребителей газа в странах Европы.

Как сообщал УНИАН, Россия перенесла межправительственные консультации с Украиной, запланированные на 8 апреля, из-за газовой декларации Украины и ЕС, подписанной 23 апреля в Брюсселе по итогам Международной инвестиционной конференции по модернизации украинской газотранспортной системы.

Справка УНИАН. 23 марта в Брюсселе прошла Международная инвестиционная конференция по модернизации украинской ГТС, в которой приняли участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

По итогам инвестконференции «ЕС – Украина: партнеры по обеспечению газа в Европу» была подписана Совместная декларация ЕС, Украины и международных финансовых организаций, которая будет определять основу для предоставления инвестиций.

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН, комментируя итоги инвестиционной конференции по модернизации украинской ГТС, заявил, что Россия начнет пересматривать принципы отношений со странами Евросоюза, если интересы Москвы будут игнорироваться.