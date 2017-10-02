Другой век: ядерное топливо ЧАЭС будет хранится гораздо надежнее – эксперт

Новое хранилище сухого типа для отработавшего ядерного топлива ЧАЭС, которое уже построено в зоне отчуждения и проходит период испытаний, имеет гораздо больше уровней радиационной защиты, чем действующее хранилище мокрого типа. Об этом во время посещения нового хранилища журналистам сообщил главный инженер Группы управления проектом «Повышение безопасности» Государственного специализированного предприятия «Чернобыльская АЭС» Андрей Савин.

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«Это, можно сказать, другой век. То хранилище (действующее – УНИАН) было предназначено для обеспечения хранения топлива в водной среде, через которую производился теплоотвод (отвод остаточного тепла, которое выделяет ядерное топливо – УНИАН), там есть определенный контроль, но дополнительных физических барьеров, кроме оболочки ТВЭЛ, там нет. А здесь (на новом хранилище – УНИАН) оболочка ТВЭЛ даже не рассматривается в качестве барьера. В качестве барьеров, с точки зрения нераспространения радиоактивных элементов, рассматриваются две обечайки пенала, а с точки зрения нераспространения ионизирующего излучения, – это бетонный модуль хранения и транспортный контейнер», - сказал он.

По словам Савина, в новом хранилище ядерное топливо сначала будет помещено в специальные защитные пеналы, которое будут храниться в бетонных модулях.

«В пенале есть два барьера безопасности: внутренняя обечайка с внутренней крышкой, которая должна обеспечить отсутствие распространения радиоактивных веществ, и внешняя обечайка с внешней крышкой, которая в случае отказа внутреннего барьера должна обеспечить выполнение его функций… Эти барьеры существуют, чтобы ни вы, ни жители Иванкова или Киева не беспокоились о том, что может быть выход радиоактивных веществ», - добавил главный инженер.

Также Савин отметил, что бетонные модули хранения будут выполнять функцию барьера для нераспространения ионизирующего излучения.

«В бетонных модулях хранения есть 232 ячейки. Для хранения топлива с трех блоков ЧАЭС будет использована 231 ячейка. Эти ячейки разбиты на блоки по 4 штуки. Они и являются бетонными модулями хранения. Модуль имеет наружные стены толщиной от 80 см до 1 м и внутренние стенки примерно по 60 см. Совместно с пеналом эта конструкция обеспечивает достаточный уровень радиационной защиты», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, хранилище отработавшего ядерного топлива (ХОЯТ-1) было введено в эксплуатацию в 1986 году, в отсеках его бассейна выдержки хранится более 21 тысячи топливных сборок, что составляет около 99 процентов от проектной емкости этого хранилища. Также этот объект не позволяет обеспечить долгосрочное хранение отработавшего топлива.

В августе 2017 года был начат этап «холодных» испытаний оборудования на новом хранилище сухого типа. Во время этих испытаний использовались имитаторы настоящего ядерного топлива. Они были необходимы для проверки всего оборудования и последующего проведения «горячих» испытаний, которые уже будут проведены с использованием тепловыделяющих сборок с Чернобыльской АЭС.