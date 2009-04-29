Национальную стратегию теплообеспечения готовят к декабрю

Межведомственная группа по разработке Национальной стратегии теплообеспечения планирует завершить разработку документа и вынести его на рассмотрение Кабинета Министров Украины в октябре-ноябре 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Как указывается в сообщении, в ходе заседания рабочей группы 28 апреля министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей КУЧЕРЕНКО отметил, что уже утверждена концепция программы модернизации коммунальной теплоэнергетики, в рамках которой будут внедрены пилотные региональные проекты с привлечением иностранных инвестиций.

На сегодняшний день Министерство ЖКХ ведет переговоры с японской стороной относительно привлечения средств на модернизацию предприятий теплокоммунэнерго в рамках Киотского протокола.

Кроме того, в феврале т.г. агентство USAID начало трехлетний проект «Реформа городского теплообеспечения», по условиям которого будет отобрано 20 украинских городов для внедрения пилотных проектов по повышению энергоэффективности теплоснабжения.

По словам А.КУЧЕРЕНКО, проект структуры Национальной стратегии теплообеспечения включает государственные приоритеты энергетической безопасности в условиях роста цен на энергоносители, определяет перечень мероприятий по повышению энергоэффективности технологии производства и использования тепловой энергии, систему финансового обеспечения реализации стратегии теплообеспечения.

До 15 мая т.г. члены межведомственной рабочей группы должны внести свои предложения и замечания в проект.

На заседании также было принято решение о введении в состав рабочей группы председателя Национального агентства по эффективному использованию энергоресурсов (НАЭР) Сергея ЕРМИЛОВА, который был избран заместителем председателя межведомственной рабочей группы по разработке Национальной стратегии теплообеспечения.

Как сообщал УНИАН, Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины намерено претендовать на 150 млн. долл. на проекты по модернизации предприятий теплокоммунэнерго от продажи Японии квот на выброс парниковых газов.