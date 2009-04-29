Украина должна участвовать в создании центра по обогащению урана

Украина заинтересована в том, чтобы принять участие в создании центра по обогащению урана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на расширенном заседании Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии.

По ее словам, тема участия Украины в этом проекте обсуждалась в ходе заседания комитета.

«Это важно, и Украина хотела бы стать участником этого проекта. Я думаю, что когда в Астане будет саммит глав правительств СНГ, мы сможем обсудить этот вопрос с Казахстаном и принять совместное решение», – заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила важность сотрудничества Украины с Россией в отрасли атомной энергетики, в частности, в совместном строительстве новых атомных энергоблоков в Украине.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля т.г. руководители российской корпорации «ТВЭЛ» и украинской НАЭК «Энергоатом» подписали в Москве контрактные документы на поставку ядерного топлива на атомные станции Украины в 2009 году. Предполагается, что часть топлива будет изготавливаться с использованием украинского урана.

В ближайшее время ОАО «ТВЭЛ» и ГП НАЭК «Энергоатом» намерены подписать долгосрочный договор на поставку ядерного топлива для украинских АЭС после 2010 года.

Стороны также обсудили некоторые вопросы строительства на украинской территории совместного предприятия по производству топливных сборок по российской технологии, условия создания которого тесно взаимосвязаны с параметрами долгосрочного договора. Подписание контрактных документов является ежегодной процедурой в 12-летней истории сотрудничества между компаниями.

Как сообщалось, сотрудничество ОАО «ТВЭЛ» и ГП НАЭК «Энергоатом» началось в 1996 году, когда российская корпорация стала победителем международного тендера на поставку ядерного топлива для реакторов ВВЭР украинских АЭС. В 1997 году были заключены контракты, предусматривающие поставки тепловыделяющих сборок (ТВС) до 2010 года включительно.