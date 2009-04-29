Собрание акционеров «Черниговоблэнерго» не состоялось

Собрание акционеров энергоснабжающей компании ОАО «Черниговоблэнерго», назначенное на сегодня, не состоялось из-за отсутствия кворума.

Об этом УНИАН сообщили в компании.

В повестку дня несостоявшегося собрания были включены вопросы о смене состава наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления общества, а также внесении изменений и дополнений в устав и внутренние нормативные документы общества.

Кроме того, акционеры планировали утвердить финансовую отчетность и порядок распределения прибыли (покрытия убытков) за 2001-2008 гг., а также отчеты правления, набсовета и ревкомиссии.

«Черниговоблэнерго» с 2002 года не может провести собрание акционеров из-за продолжающегося конфликта акционеров.

Справка УНИАН. ОАО "Черниговоблэнерго" является монополистом в обслуживании потребителей электроэнергии в Черниговской области.

Уставный фонд компании составляет 29,8 млн. грн., номинал акции - 0,25 грн.

25%+1 акция ОАО "Черниговоблэнерго" переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины». По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, крупнейшими негосударственными акционерами «Черниговоблэнерго» являются компании Larva Investments Limited (Кипр), которой принадлежит 20,005% акций, Lex Perfecta Limited (Кипр) – 15,064%, а также Margaroza Commercial Limited (Кипр) – 10,042%.