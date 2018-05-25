Правительство взялось за старое. Кабмин хочет продать ТЭС уже в 2010 году

Кабинет министров Украины снова активизировался в своих стремлениях избавиться от контрольных пакетов акций тепловых энергогенерирующих компаний. Вынужденное отступить под напором президентских указов в 2008 году, на этот раз правительство хочет подойти к приватизации ТЭС более обстоятельно.

В распоряжение УНИАН попали материалы, подготовленные к совещанию правительства по вопросам приватизации тепловых энергеогенерирующих компаний, которое должно состояться в ближайшее время. Материалы, датированные 23 апреля, подготовила держатель контрольных пакетов акций «Захид-», «Центр-», «Донбасс-» и «Днепроэнерго» НАК «Энергетическая компания Украины» во исполнение соответствующего протокольного поручения премьер-министра Юлии Тимошенко от 9 апреля.

Большинство предложений, сформулированных в документах, уже озвучивались при попытках запустить приватизационный маховик в прошлом году. Однако есть в них и ряд новаций, в частности, предложение о привлечении к процессу компании-советника, которая будет выполнять функцию консультанта правительства, а также предложение провести предпродажную vendoor due diligence с привлечением компаний т.н. «большой четверки». Результаты экспертизы со всем пакетом другой сопутствующей информации о компаниях предлагается разместить на общедоступном электронном ресурсе.

Сроки и условия

Согласно документам, НАК «ЭКУ» предлагает Кабмину провести первый аукцион по продаже 60%+1 акции одной из государственных тепловых энергогенерирущих компаний уже во втором квартале 2010 года. Завершить продажу всех пакетов планируется до конца 2010 года.

НАК «ЭКУ» предлагает реализовывать 60%+1 акцию энергокомпаний путем проведения конкурсов с элементами аукционов. Участие в конкурсах будет доступно «юридически прозрачным потенциальным инвесторам или группам инвесторов, которые владеют значительным собственным капиталом».

«ЭКУ» отмечает, что продажа 60%+1 акции, с одной стороны, позволит инвестору осуществлять единое управление инвестиционными проектами, с другой – не позволит ему принимать решения направленные на «размыв» госдоли путем допэмиссии, а следовательно, сохранит контроль государства за выполнением инвестобязательств. В этой связи возникает совсем не праздный вопрос, какой пакет акций ОАО «Днепроэнерго» НАК «ЭКУ» предложит к реализации. В последних официальных пресс-релизах «ЭКУ» официально признается, что она владеет пакетом 50%+1 акция крупнейшей энергогенерирующей компании, которая пока еще контролируется (?!) государством.

В рамках приватизации стратегический инвестор, по мнению НАК «ЭКУ», должен будет взять на себя обязательства сохранения лицензионного вида деятельности компании, выполнения в полном объеме техпереоснащения и обновления оборудования ТЭС, а также использования в технологическом процессе угля, добываемого украинскими компаниями.

Потенциальный инвестор также должен обеспечить сокращение выбросов вредных веществ ТЭС, приведение оборудования в соответствии с требованиями UCTE. Также инвестор должен обеспечить полное погашение долговых обязательств компании и урегулировать социальные вопросы с профсоюзами.

В свою очередь государство, помимо «честных и прозрачных» условий приватизации, должно обеспечить механизм возвращения инвестиций инвестором. Для этого в тарифе той или иной генкомпании будет закладываться соответствующая нагрузка, чтобы инвестор мог «отбиться» в течение 7-10 лет.

Приватизационный консалтинг

Для успешного проведения приватизации «ЭКУ» предлагает правительству привлечь к процессу независимого консультанта, который за государственные средства проведет vendoor due diligence (предпродажную экспертизу). При этом «Энергокомпания» считает целесообразным проведение предпродажной экспертизы с привлечением компаний «большой четверки» (PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst&Young и KPMG).

Кроме того, для улучшения подготовки компаний к продаже НАК «ЭКУ» предлагает привлечь к процессу компанию-советника, которая будет выполнять функцию консультанта правительства. По видению «ЭКУ», компания-советник обеспечит расширение круга потенциальных инвесторов, взаимодействие государства с инвесторами, проведение аукционных процедур. В общем, всеми силами «способствовать успешному проведению приватизации». По данным источников УНИАН в Минтопэнерго, на роль такого консультанта НАК «ЭКУ» может предложить американскую компанию ContourGlobal, бывшим менеджером которой является нынешний президент НАКа Владимир Зиневич.

Для ускорения приватизационного процесса Минтопэнерго и НАК «ЭКУ» будет предложено совместно обеспечить проведение в июле т.г. аудита финансовой отчетности генкомпаний за 2007-2008 гг. по международным стандартам, в августе – экологического аудита ТЭС.

Кроме того, на протяжении июля министерство и госкомпания займутся вопросами прав генкомпаний на земельные участки, на которых расположены ТЭС.

К сентябрю т.г. предполагается создать общедоступную электронную базу данных о техническом, финансовом и экономическом состоянии предлагаемых к продаже компаний.

Национальной комиссии регулирования электроэнергетики будет поручено к июню подать Кабмину предложения по гарантированию окупаемости инвестиций потенциальных инвесторов.

А вот Минэкономики, Минфину, ФГИ и Минтопэнерго предлагается до июня подумать, где взять деньги на оплату аудита генкомпаний по международным стандартам и услуг компании советника-консультанта, которая, надеемся, поможет правительству не продешевить при продаже акций.

Вячеслав Ржеутский (УНИАН)