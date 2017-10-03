Доходы ИГИЛ от продажи нефти за два года сократились на 90%‍ - СМИ

Террористическая организация "Исламское государство" в 2015-2017 годы потеряла 90% доходов от продажи нефти, пишет USA Today со ссылкой на источники в антитеррористической коалиции, возглавляемой США.

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По данным издания, выручка от продажи "черного золота" с 2015 года сократилась с 50 миллионов до 4 миллионов долларов ежемесячно. Источники рассказали, что посредники ранее перепродавали нефть в Сирии - на местных рынках, либо перевозили автоцистернами в соседние страны на переработку. За год эта схема приносила около 500 миллионов долларов.

От продажи нефти боевики получали половину своих доходов. Другая половина зарабатывалась грабежами. "Потеря половины их доходов многое означает. Их территория сокращается, также как и их способность облагать население налогами", - цитирует издание мнение аналитика Вашингтонского института ближневосточной политики Эндрю Таблера.

Отмечается, что на конец прошлого месяца оппозиция в Сирии заявила, что смогла отстоять у ИГ крупнейшнее в Дейр-эз-Зоре нефтегазовое месторождение - Коноко.