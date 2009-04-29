«Киевэнерго» выплатила 58 млн. грн. очередного транша

Акционерная компания «Киевэнерго» выплатила очередной транш по кредиту Всемирного банка (ВБ) в размере 58 млн. грн., выполняя таким образом свои обязательства по реализации программы развития тепловых сетей Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, из общей суммы транша, насчитанной компании за первое полугодие 2009 года, тело кредита составляет 35 млн. грн., проценты – 20 млн. грн. и еще 3 млн. грн. – выплаты Министерству финансов за предоставление государственных гарантий.

Компания отмечает, что стабильно выплачивает кредит Всемирному банку, несмотря на сложное экономическое положение и фактическое отсутствие источников погашения этой задолженности.

«Киевэнерго» выполнила свои обязательства – взяла кредит, исправно его выплачивает и приобрела необходимые для реконструкции основные средства. Городская власть, в свою очередь, не финансирует проект в полном объеме. Это приводит к тому, что на складах «Киевэнерго» скопилось продукции для проведения работ на 400 млн. грн.», – цитирует пресс-служба финансового директора «Киевэнерго» Михаила УТКИНА.

Справка УНИАН. АК «Киевэнерго» в 1998 году привлекло кредит Всемирного банка в размере 160 млн. долл. под целевую программу развития тепловых сетей Киева под госгарантии.

Согласно условиям программы, «Киевэнерго» закупило на полученные средства необходимое для реконструкции тепловых сетей оборудование и материалы. В частности, энергокомпания приобрела магистральные трубы, котлы для котельных и счётчики тепловой энергии. Киевская госадминистрация, в свою очередь, обязалась использовать купленные основные средства и профинансировать выполнение работ по вводу их в эксплуатацию.

На сегодняшний день АК «Киевэнерго» выплачено 50 млн. долл. Остаток кредита в размере 110 млн. долл. компания обязана выплатить до 2018 года.