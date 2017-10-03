Реформа "Нафтогаза": стартовал первый этап отделения функции оператора ГТС

Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины", в рамках процесса по отделению функции оператора газотранспортной системы от других активов госхолдинга, начал создавать в структуре его дочерней компании "Укртрансгаз" отдельный филиал, который сконцентрирует в себе функции по транспортировке газа. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

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"Нафтогаз" начал первый этап отделения функции оператора газотранспортной системы (ГТС). 29 сентября "Нафтогаз Украины", которому принадлежит 100% акций "Укртрансгаза", согласовал (с Секретариатом Энергетического сообщества – УНИАН) проведение внутренней реорганизации "Укртрансгаза" с целью создания в его структуре филиала "Оператор ГТС Украины", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что в новом филиале "Укртрансгаза" будут сконцентрированы все бизнес-процессы, активы и специалисты, необходимые и достаточные для обеспечения транспортировки природного газа по территории Украины. После полного юридического отделения от "Нафтогаза" это подразделение сможет пройти сертификацию оператора ГТС в соответствии с требованиями Европейского Союза.

"Предложенная внутренняя реструктуризация - это очень правильный и первый реальный шаг в направлении отделения оператора ГТС, который мы видим с украинской стороны. Этот шаг делают люди, которые лучше других знают процесс, и это поможет правительству должным образом завершить выделение оператора", - приводятся в сообщении слова главы Секретариата Энергетического сообщества Янеша Копача.

По информации пресс-службы "Нафтогаза", в филиале будут отработаны все функции, которые необходимы для оператора ГТС. Филиал должен будет обеспечить постепенную и беспроблемную передачу функции транспортировки газа отдельному юридическому лицу, которое и станет новым оператором ГТС, вместо действующего "Укртрансгаза".

"Проведение внутренней реорганизации перед юридическим отделением оператора обеспечит бесперебойную транспортировку газа потребителям в Украине и ЕС в процессе анбандлинга (разделения "Нафтогаза" - УНИАН)", - отметили в пресс-службе, добавив, что решение о создании филиала было согласовано с наблюдательным советом госхолдинга.

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Также сообщается, что аудиторская компания PwC подготовила перечень активов, который отвечает всем европейским требованиям и сможет пройти сертификацию оператора ГТС.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году правительство инициировало реформу "Нафтогаза Украины" с целью выполнения требований Третьего энергетического пакета Европейского энергосообщества, предполагающего разграничение функций добычи, транспортировки и поставок топлива конечным потребителям.

В рамках реформы 9 ноября 2016 года Кабмин принял решение о создании новой компании - оператора ГТС - "Магистральные газопроводы Украины". В начале июля 2017 года Кабмин начал процедуру отбора членов набсовета новой компании.

По информации "Нафтогаза", правительство и Минэнергоугля отвечают за создание юридического лица - компании "Магистральные газопроводы Украины", а госхолдинг - за наполнение ее реальными активами.

Ранее глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что отделение функции по транспортировке газа необходимо для привлечения в управление украинской ГТС европейской компании, что будет способствовать в дальнейшем сохранению транзита газа по территории Украины.