Украина в начале октября значительно снизила импорт газа из Словакии

Украина в начале октября снизила импорт природного газа из Словакии по сравнению со среднесуточными объемами конца предыдущего месяца, о чем свидетельствуют данные словацкой компании Eustream.

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В частности, по состоянию на 1 октября импорт природного газа из Словакии, на которую приходится около 80% импорта Украиной углеводородов из ЕС, сократился по сравнению с 30 сентября на 44% - до 14,682 млн куб. м с 26,011 млн куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году Украина импортировала 11,1 млрд куб. м газа, что на 7,8% больше, чем в 2015 году. При этом голубое топливо импортировалось только из стран ЕС, в частности, из Словакии – 9,1 млрд куб. м, Венгрии – 1 млрд куб. м и Польши – 1 млрд куб. м.

Импорт газа в Украину за январь-сентябрь 2017 года вырос на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 10,7 млрд кубометров.

По данным «Укртрансгаза», по состоянию на 1 октября запасы природного газа в украинских подземных хранилищах составляли 16,4 млрд куб. м. Суточный объем закачки газа в подземные хранилища по состоянию на 1 октября составлял около 35,84 млн кубометров.