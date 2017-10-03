Госатомрегулирования начала обсуждение продления эксплуатации третьего энергоблока ЗАЭС

Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины со 2 октября начала публичное обсуждение возможности продления срока эксплуатации третьего энергоблока Запорожской АЭС до 5 марта 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба Госатомрегулирования.

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"С целью привлечения общественности к обсуждению вопросов по принятию решений, которые могут влиять на состояние окружающей среды, предоставления возможности свободного доступа к информации о деятельности органов исполнительной власти, Государственная инспекция ядерного регулирования Украины со 2 октября по 1 ноября 2017 проводит публичное общественное обсуждение вопроса о возможности продолжения эксплуатации ядерной установки - энергоблока №3 Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Госатомрегулирования получила от Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" обоснование долгосрочной безопасной эксплуатации третьего энергоблока Запорожской АЭС до 5 марта 2027 года.

Как сообщал УНИАН, госкомпания "Энергоатом", являющаяся оператором всех действующих атомных станций Украины, считает своей задачей продление срока службы действующих атомных блоков для обеспечения высокого уровня производства электроэнергии в будущем.

В планах компании – за 6 лет продлить срок эксплуатации 9 из 15 энергоблоков, поскольку до 2020 года у них заканчивается проектный срок службы.

В сентябре 2016 года Госатомрегулирования приняла решение о продлении срока эксплуатации первого энергоблока Запорожской АЭС до 23 декабря 2025 года, а в октябре - второго энергоблока этой станции, до 19 февраля 2026 года.

В середине апреля 2017 года Госатомрегулирования сообщила, что "Энергоатом" проводит мероприятия по продлению срока эксплуатации третьего энергоблока Запорожской АЭС в соответствии с ранее утвержденным графиком.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году.