Мировые цены на нефть повысились

Цены на нефть на мировых рынках в среду повысились на фоне оптимизма инвесторов, связанного с ослаблением темпов рецессии в США, и увеличившего надежды на повышение уровня спроса на сырье в стране, являющейся мировым лидером по ее потреблению, сообщает РИА Новости..

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 1,05 доллара - до 50,97 доллара за баррель.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 0,79 доллара - до 50,78 доллара за баррель.