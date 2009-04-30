Россия поможет в достройке энергоблоков на Хмельницкой АЭС

Украина и Россия в ближайшее время подпишут межправительственное соглашение о достройке двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

Как сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, об этом премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила на совместной пресс-конференции с главой правительства Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ после заседания украинско-российского Комитета по вопросам экономического сотрудничества.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что во время заседания Комитета обсуждался вопрос сотрудничества Украины и России в энергетической сфере, которая является важнейшим направлением двусторонних отношений.

Глава украинского правительства также отметила, что до 15 июня на обсуждение будет вынесен проект десятилетнего контракта о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики.

Напомним, соглашение с российской корпорацией «ТВЭЛ», являющейся монопольным поставщиком топлива в Украину, заканчивается в следующем году. До этого обсуждался вопрос диверсификации поставок ядерного топлива: помимо России, предполагалось заключить договор с американской корпорацией Westinghous.