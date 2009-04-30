Украина закупит в апреле 800 млн. кубов российского газа

Украина договорилась с Россией о закупке в апреле 800 млн. кубометров газа для закачки его в свои подземные хранилища в счет оплаты будущего транзита газа через Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО вчера на брифинге в Москве после возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко.

«Переговоры завершились успешно… Это уже зафиксировано договоренностью», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, наметился прогресс в переговорах с Россией по оплате транзита газа, который необходимо закачать в украинские ПХГ на следующий осенне-зимний период.

Премьер выразила надежду, что окончательно механизм оплаты Украиной запасов газа будет определен в готовящемся межправительственном соглашении, проект которого Киев планирует передать Москве после майских праздников.

"Сразу после праздников мы направим проект межправительственного соглашения", - сказала глава украинского правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что такой вариант расчета является "взаимовыгодным для Украины и России".

Как сообщалось, тариф на транзит российского газа через Украину в 2009 году составляет, согласно подписанным в январе этого года соглашениям, 1,7 долл. за 1000 куб. м на 100 км. С учетом этого закупка 800 млн куб. м природного газа по действующей во втором квартале цене 270,95 долл. за 1000 куб. м эквивалента оказанию услуг по транзиту около 10,3 млрд куб. м природного газа.