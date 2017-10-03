В Европейский суд по правам человека подали жалобу на скандальную формулу "Роттердам+"

Эксперт по энергетическим вопросам, бывший член Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Андрей Герус подал жалобу в Европейский суд по правам человека относительно применения в Украине формулы ценообразования на энергетический уголь «Роттердам плюс».

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Об этом Герус написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что украинские суды ранее отказались удовлетворить его иск об отмене формулы.

«Таким образом, мы считаем, что были лишены права на правосудие. Также мы считаем, что все украинские потребители из-за таких решений как «Роттердам +» лишены права на справедливое, обоснованное и законное тарифообразование. Европейская комиссия еще весной заявляла о контроверсионности этой формулы, в отличие от наших чиновников и руководителей. Поэтому дальше будем искать справедливости в ЕСПЧ и других европейских органах», - написал он.

Герус напомнил, что формула ценообразования на энергетический уголь «Роттердам плюс» работает с апреля 2016 года.

«Каждый месяц она приносит около 1 млрд грн необоснованных сверхприбылей тепловой генерации, 75% которой принадлежит компании ДТЭК Рината Ахметова. На сегодня это уже 19 млрд грн», - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2016 года НКРЭКУ утвердила рыночную методику расчета оптовой цены электроэнергии, которая базируется на европейском индексе цен на уголь.

По информации главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, предельная цена на уголь стала формироваться на основе цены (индекс API 2), которая формируется в результате торгов на бирже в Роттердаме (Нидерланды), вместе со стоимостью транспортировки этого угля на внутренний рынок (так называемая формула «Роттердам плюс доставка»). По данным НКРЭКУ, такая методика расчета устранит ручное регулирование цены, обеспечит независимость от поставок из зоны АТО и избавит Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.

В начале сентября 2016 года Герус подал иск в Окружной административный суд Киева о признании незаконным и отмене постановления НКРЭКУ, которым была внедрена формула «Роттердам плюс доставка». По его мнению, эта формула не дала обещанного эффекта относительно независимости и гарантированности в поставках угля, а приводит к необоснованному росту тарифов на электроэнергию, в основном для небытовых потребителей (бизнес-сектор и бюджетные организации), а также к увеличению значения перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии, когда одни потребители платят за других. 30 декабря суд отказался удовлетворить этот иск.

В средине января 2017 года министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил, что применение формулы ценообразования на энергетический уголь «Роттердам плюс доставка» не сняло проблему диверсификации поставок данного топлива в Украину.