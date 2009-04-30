Киев избежал штрафных санкций

Россия готова идти навстречу Украине в вопросе уменьшения объемов импорта российского природного газа, что связано с мировым финансовым кризисом.

„В связи с кризисом мы сегодня не можем потреблять те объемы, которые предусмотрены контрактами, и, согласно договоренности с „Газпромом”, мы платим за тот объем газа, который непосредственно потребили. Важно, что „Газпром” и правительство РФ идут навстречу в этом вопросе”, - сказала премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила вчера на совместной пресс-конференции с главой правительства Российской Федерации Владимиром ПУТИНИМ после заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества, сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров.

В свою очередь, передает корреспондент УНИАН, В.ПУТИН заявил, что Россия с пониманием относится к тому, что в 2009 году Украина закупает меньше газа, чем это определено контрактами.

«Мы согласились с нашими украинскими партнерами. Неотбор газа, который предусмотрен контрактными обязательствами, связан не с каким-то разгильдяйством хозяйствующих субъектов, а с объективными обстоятельствами, вызванными мировым экономическим кризисом», – сказал российский премьер.

Штрафные санкции по отношению к Украине за недобор законтрактованного на апрель объема газа применяться не будут, заявил В.ПУТИН.

Он пояснил, что между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» достигнуты договоренности о неприменении штрафных санкций за недобор газа в январе-апреле текущего года, подчеркнув при этом, что размер недобора составляет 2 млрд. долларов.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что Украина своевременно и в полном объеме рассчитывается за потребленный российский газ, что подтвердил В.ПУТИН. „Это вызывает у нас чувство благодарности, потому что мы понимаем, что это требует определенных усилий от украинского правительства, и мы надеемся, что так будет и в дальнейшем”, - сказал глава российского правительства.

Переговоры двух премьеров вместо часа велись четыре часа.

Как сообщалось, по итогам первого квартала 2009 года потребление импортного газа Украиной держалось на уровне немногим более 50% законтрактованных объемов. Планка take or pay («бери или плати») в контракте «Газпрома» с «Нафтогазом Украины» зафиксирована на уровне 80% (такой объем поставок потребитель должен оплатить независимо от возможности его использовать).

В частности, на январь «Нафтогаз Украины» законтрактовал 1 млрд. куб. м газа, но отобрал лишь 549 млн. куб. м, в феврале – около 1,1 млрд. куб. м из планировавшихся 2 млрд. куб. м.

Украинская сторона официально заявляла, что заинтересована в сокращении законтрактованных объемов импорта в 2009 году с 40 млрд. куб. м до 33 млрд. куб. м.