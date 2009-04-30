Украина намерена закачать в ПХГ 19,5 млрд. куб. м газа

В ходе вчерашней встречи в Москве премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и премьера Российской Федерации Владимира ПУТИНА обсуждался вопрос закачки летом-осенью этого года в подземные хранилища газа Украины 19,5 млрд. кубометров природного газа.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО предложила оплатить эти 19,5 млрд. кубов авансовыми средствами, полученными за транзит российского газа в Европу.

Украинская премьер сообщила, что на сегодняшний день готовится проект межгосударственного соглашения, в котором будут предусмотрены «все аспекты» таких взаимных расчетов.

«Мы осуществляем услуги по транзиту в последующих периодах по рыночной цене, которая будет рассчитана по формуле. С другой стороны, за объем средств, которые будут выручены от продажи транзита, мы будем закачивать газ в подземные хранилища», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что проект документа может быть готов уже после майских праздников.

В свою очередь премьер-министр России Владимир ПУТИН заявил, что вопрос о форме оплаты за 19,5 млрд. кубометров газа на сегодняшний день не решен и требует дополнительного изучения, но «есть понимание того, по каким направлениям нам нужно дальше вести консультации».

Он подчеркнул, что стоимость этого газа составляет порядка 5 млрд. долларов.

При этом В.ПУТИН объяснил, что вариант оплаты газа за счет средств, полученных за будущий транзит газа по территории Украины, который Ю.ТИМОШЕНКО назвала сегодня подходящим для Украины, российской стороной не поддерживается. Основная причина, которая подтверждает невозможность реализации такого шага, - опасение, что в будущем компания НАК «Нафтогаз» может изменить форму своего существования.

«Если «Газпром» заплатит за кредит за несколько лет вперед, а потом газотранспортная система Украины претерпит изменения, которые будут зафиксированы в известном протоколе (о сотрудничестве с ЕС), и если появится вместо НАК "Нафтогаз Украины" другая компания, которая будет заниматься перекачкой газа, с кого спросить?» - сказал В.ПУТИН.

Он подчеркнул, что неприятие такого варианта не связано со «злой волей» «Газпрома» либо России.

Вместе с тем российский премьер подчеркнул, что «есть намеки» на то, что все же эта проблема в скором времени будет решена. Однако, по его мнению, пока преждевременно говорить, каким образом.

Как сообщал УНИАН, по информации источника в правительстве, на сегодняшний день правительство и НАК «Нафтогаз Украина» рассматривают три варианта расчета за газ, получаемый от «Газпрома» в 2009 году: предоставление "Нафтогазу" товарного кредита, оплату газа в счет стоимости транзита; оплату по факту потребления.