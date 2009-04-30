Газпром заработал 30 млрд долл. в 2008 году

Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам компании и рассчитанная по стандартам IFRS, выросла в 2008 году почти на 13% до 742,93 миллиарда рублей, оказавшись ниже прогнозов аналитиков, сообщает Рейтер.

Аналитики ждали, что этот показатель вырастет до 815,28 миллиарда рублей с 658,04 миллиарда рублей в 2007 году.

Прибыль за период в прошлом году увеличилась до 771,38 миллиарда рублей с 694,99 миллиарда рублей.

Выручка компании выросла до 3,52 триллиона рублей с 2,42 триллиона рублей при прогнозе роста до 3,43 триллиона рублей.

Чистый долг Газпрома снизился на 17 процентов до 1,02 триллиона рублей по состоянию на 31 декабря 2008 года с 1,23 триллиона годом ранее.

"Это объясняется главным образом исключением из показателей консолидированной финансовой отчетности, начиная с июня 2008 года, показателей группы Газпромбанк", - говорится в сообщении.

Кроме того, концерн сообщил, что группа Газпром привлекла в апреле этого года кредит Россельхозбанка на $600 миллионов с погашением в 2014 году по ставке 10 процентов.

К 17.52 МСК акции Газпрома на ММВБ выросли на 2,6 процента до 146,72 рубля.