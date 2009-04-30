Вице-премьер РФ: Украина должна закупить почти 20 млрд кубов газа

Украине необходимо закупить 19,5 миллиарда кубометров газа для обеспечения работы газотранспортной системы (ГТС) и поставок газа в ЕС, заявил в четверг вице-премьер Игорь Сечин на встрече с еврокомиссаром по энергетики Андрисом Пиебалгсом, сообщает РИА Новости..

"Украина для обеспечения бесперебойного транзита российского газа европейским потребителям должна в ближайшее время осуществить закупку и закачку в подземные газохранилища газ в объеме не менее 19,5 миллиарда кубических метров", - заявил он.

Сечин предупредил европейских коллег, что "если это не будет сделано, то трагедия, которую мы пережили в январе, получит катастрофическое развитие".

"Это будет связано с тем, что в январе в украинской системе были необходимые резервы, закачанные в ПГХ (подземные газовые хранилища), позволявшие частично заместить недопоставленные объемы, а сейчас этих объемов нет, в силу обстоятельств, которые произошли в январе", - пояснил он.

При этом, по словам российского вице-премьера, это не единственный риск, угрожающий транзиту. "Мы хотим обратить ваше внимание, что даже если сегодня, завтра, в ближайшее время будет найдено решение по финансированию, закачке и нахождению этих объемов газа, то у ГТС Украины есть свои ограничения, связанные с мощностью", - заявил Сечин.

"Сможет ли (украинская) ГТС вне графика поставки европейским потребителям обеспечить закачку в ПГХ - это большой вопрос", - отметил он.

"Я хочу, чтобы мы понимали существование рисков, которые продолжают влиять на ситуацию с транзитом газа", - добавил вице-премьер. Он призвал "не успокаиваться, несмотря на то, что сейчас перебоев в поставках нет". "Наша задача - убрать риски в ближайшей перспективе, особенно в связи с тем, что риски возрастают", - подытожил Сечин.