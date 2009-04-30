«Укртранснафта» в І квартале увеличила прибыль в 8,4 раза

ОАО "Укртранснафта" в январе-марте текущего года увеличило чистую прибыль в 8,4 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 326,030 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В январе-марте "Укртранснафта" сократила чистый доход на 18,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 576,384 млн. грн., а также сократила валовый доход (выручку) от реализации на 20,4% - до 653,460 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году «Укртранснафта» сократила чистую прибыль на 90,8%, по сравнению с 2007 годом, до 19,704 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Укртранснафта" НАК "Нафтогаз Украины" является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.