Глава Нацкомиссии назвал причины, из-за которых тарифы будут расти

Глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Дмитрий Вовк опроверг заявления правительственных чиновников об отсутствии причин повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, ссылаясь на утвержденный Министерством энергетики и угольной промышленности прогнозный баланс электроэнергии на 2018 год.

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Об этом Вовк сообщил на своей странице в Facebook.

«Последние несколько месяцев были «отцовские» заявления разных чиновников относительно оснований для снижения или не повышения тарифов, или обобщенно «услуг ЖКУ». Вчера получили прогнозный баланс электроэнергии на 2018 год, утверждённый Министерством энергетики. Он свидетельствует об обратном!», - написал Вовк.

Согласно опубликованным данным, предполагается, что в 2018 году генерация электроэнергии на ТЭС вырастет на 1%, на ТЭЦ – на 0,4%, при этом сократится производство на АЭС (на 1,4%) и ГЭС (0,2%).

Согласно данным документа, кроме роста доли более дорогой электроэнергии, производимой на ТЭС и ТЭЦ, к увеличению тарифов также может привести инфляция, падения курса гривни, дивидендная политика госкомпаний, рост минимальной зарплаты, изменение цены на газ для населения и т.д.

Как сообщал УНИАН, в конце июля премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что Кабмин не планирует повышать цены на газ, а дальнейшие колебания будут происходить в соответствии с инфляционными процессами на рынке энергоресурсов и не будут резкими.

В конце сентября вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что на сегодня нет никаких оснований для повышения цен на жилищно-коммунальные услуги.

Министр энергетики Игорь Насалик также заявлял, что сейчас нет экономических оснований для увеличения цены на газ и Министерство энергетики никогда не подаст постановление об увеличении цены на газ.

В то же время, в начале октября Министерство экономического развития и торговли, опубликовало консенсус-прогноз, в котором заложен сценарий, предполагающий рост в 2018 году тарифов на газ на 19%, на отопление, горячую воду и электроэнергию - на 20%.

По данным Минэнергоугля, за первое полугодие 2017 года доля атомной генерации в общем балансе производства электроэнергии составила 58,2%, тепловой – 32,2%, производства электроэнергии гидроэлектростанциями (ГЭС и ГАЭС) – 7,6% и альтернативной – всего 1,1%.

По данным НКРЭКУ, на сегодня стоимость электроэнергии, произведенной на АЭС, составляет 46,64 коп. за 1 кВт-ч, на ГЭС – 66,57 коп. за 1 кВт-ч, ТЭЦ – 187,28 коп. за 1 кВт-ч. По информации госпредприятия «Энергорынок», средняя стоимость электроэнергии от ТЭС с 11 по 20 сентября составляла 148,7 коп. за 1 кВт-ч.