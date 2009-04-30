«Черноморнефтегаз» в І квартале увеличил прибыль в 7 раз

Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» (Симферополь, АРК) в январе-марте текущего года увеличило чистую прибыль в 7,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 22,176 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в январе-марте т.г. «Черноморнефтегаз» увеличил чистый доход на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 223,046 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 6,69% – до 283,704 млн. грн.

Справка УНИАН. ГАО "Черноморнефтегаз" входит в состав НАК "Нафтогаз Украины" и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей. ГАО эксплуатирует 8 месторождений: 5 – на морском (неглубоководном) шельфе Черного и Азовского морей и 3 – на суше.

100% акций "Черноморнефтегаза" находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины".

В 2008 году «Черноморнефтегаз» сократил чистую прибыль на 59,5% по сравнению с 2007 годом – до 3,017 млн. грн.