НПК «Галичина» в І квартале увеличил прибыль на 3%

ОАО "Нефтеперерабатывающий комплекс "Галичина" (Дрогобычский НПЗ, Львовская обл.) в январе-марте текущего года увеличило чистую прибыль на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 12,705 млн. грн. Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-марте т.г. НПК «Галичина» увеличил чистый доход на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 406,508 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 21,8% – до 519,908 млн. грн.

В тоже время другой НПЗ в Западной Украине - ОАО «Нефтехимик Прикарпатья» (Надвирнянский НПЗ, Ивано-Франковская обл.) в январе-марте текущего года увеличило чистый убыток в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 82,949 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-марте т.г. «Нефтехимик Прикарпатья» увеличил чистый доход в 6,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 100,757 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации в 7,1 раза – до 141,219 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Нефтеперерабатывающий комплекс "Галичина" (Дрогобычский НПЗ, Львовская обл.) имеет проектную мощность по переработке 4,3 млн. тонн сырой нефти в год.

25% акций НПК «Галичина» принадлежат государству, около 72% акций контролируют компании, близкие к группе «Приват».

2008 год НПК «Галичина» завершил с чистой прибылью 12,501 млн. грн., тогда как за 2007 год чистый убыток компании составил 17,215 млн. грн.

ОАО «Нефтехимик Прикарпатья» (Надвирнянский НПЗ, Ивано-Франковская обл.) – одно из старейших украинских нефтеперерабатывающих предприятий с ежегодной мощностью 2,6 млн. тонн.

26% уставного фонда предприятия принадлежит Фонду госимущества Украины, 17,5291% – ООО «Лидер-Истейт» (Днепропетровск), 16,7669% – КБ «ПриватБанк», 14,319% – «Copland Industries S.A.» (Виргинские острова).

2008 год «Нефтехимик Прикарпатья» завершил с чистым убытком 330,055 млн. грн.