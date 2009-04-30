РФ готова софинансировать закупки газа для транзита через Украину
13:44, 30 апреля 2009Энергетика
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Вице-премьер России
Российская сторона готова принять участие в софинансировании закупок объемов газа, необходимых для обеспечения транзита через газотранспортную систему Украины дальше в Европу, заявил в четверг вице-премьер РФ Игорь Сечин, сообщает РИА Новости..
"Когда мы говорим, что есть проблема, мы предлагаем и решение, мы даже согласны на софинансирование", - сказал он.
"Но предупреждаем, что есть технологические особенности функционирования газотранспортной системы, и хотели бы, чтобы европейские потребители об этом знали", - подчеркнул вице-премьер.
Он отметил, что речь идет "об ответственности сторон, участвующих в урегулировании вопросов транзита".
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