РФ готова софинансировать закупки газа для транзита через Украину

Российская сторона готова принять участие в софинансировании закупок объемов газа, необходимых для обеспечения транзита через газотранспортную систему Украины дальше в Европу, заявил в четверг вице-премьер РФ Игорь Сечин, сообщает РИА Новости..

"Когда мы говорим, что есть проблема, мы предлагаем и решение, мы даже согласны на софинансирование", - сказал он.

"Но предупреждаем, что есть технологические особенности функционирования газотранспортной системы, и хотели бы, чтобы европейские потребители об этом знали", - подчеркнул вице-премьер.

Он отметил, что речь идет "об ответственности сторон, участвующих в урегулировании вопросов транзита".