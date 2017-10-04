ЕБРР продолжит давать Украине кредиты на газ после назначения набсовета "Нафтогаза"

Европейский банк реконструкции и развития готов продолжить финансовую поддержку закупок газа для Украины и даже увеличить ее объем, но расценивает как препятствие отсутствие независимого наблюдательного совета в "Нафтогазе".

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Об этом заявил директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Фрэнсис Малиж.

"Проблему в "Нафтогазе" нужно решить. Мы работали с "Большой семеркой", с родственными международными финансовыми организациями, и вышли с предложениями к правительству в этой связи. Мы надеемся, что процесс реформирования "Нафтогаза" продолжится", - сказал Малиж.

Он отметил, что это безотлагательная проблема, поскольку компании требуется независимый набсовет, но у Украины есть некоторое время для ее решения, поскольку срок трехлетней программы ЕБРР по финансированию закупки газа на 300 миллионов долларов истекает в конце зимы.

"Мы хотим продолжить, и может даже увеличить объемы этой кредитной линии, но за этот период мы должны договориться, что делать дальше с реформой корпоративного управления", - добавил Малиж.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября пресс-служба Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаза" сообщила, что последние независимые члены наблюдательного совета холдинга - Пол Уорвик и Маркус Ричардс - заявили о своем намерении уйти в отставку, мотивируя это свертыванием реформ со стороны украинского правительства и вмешательством государства в работу компании.

Ранее, в середине апреля, в отставку ушла представитель государства – Юлия Ковалив, а в начале сентября этого года - Чарльз Проктор.

Премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что реформа холдинга будет продолжена, и пообещал обновить состав набсовета холдинга публично и совместно с международными партнерами.