«Галнафтогаз» увеличил прибыль в 3,7 раза

ОАО «Концерн «Галнафтогаз» (Львов) в январе-марте текущего года увеличило чистую прибыль в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 85,022 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в январе-марте т.г. концерн "Галнафтогаз" сократил чистый доход на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 999,753 млн. грн., а также сократил валовой доход (выручку) от реализации на 13,4% – до 1 млрд. 220,367 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, консолидированный доход ОАО «Концерн Галнафтогаз» в 2008 году, согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), составил 5 млрд. 511,3 млн. грн., что на 71,8% больше, чем за 2007 год.

Показатель ЕBITDA (операционная прибыль плюс амортизация), согласно консолидированной отчетности, в 2008 году составил 380,9 млн. грн. и вырос в 2,1 раза по сравнению с 2007 годом. Рентабельность ЕBITDA достигла уровня 6,9%. Операционная прибыль (ЕBIT) выросла в 2,1 раза – до 311,1 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Концерн «Галнафтогаз» является одним из крупнейших владельцев АЗС в Украине. Концерн владеет сетью из 291 АЗС, из них – 266 современных автозаправочных комплексов «ОККО». В сети «ОККО» работают две речные ЗС «ОККО», одна АГНКС «ОККО» и 105 автогазозаправочных пунктов сжиженного газа (АГЗП). На АЗС «ОККО» действуют 16 ресторанов быстрого обслуживания «A la minute». АЗС компании имеются в 21 области Украины и в АР Крым.