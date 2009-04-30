«Кредит-Рейтинг» может понизить рейтинги городов

Рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» может пересмотреть кредитные рейтинги украинских городов в сторону понижения, поскольку привлечение заимствований для погашения задолженности за природный газ может привести к неконтролируемому росту долговой нагрузки местных бюджетов.

Об этом сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства, переданном УНИАН.

Согласно полученной информации, порядок финансирования расчетов за природный газ утвержден Постановлением Кабинета Министров Украины №392 от 22 апреля 2009 года, согласно которому города должны привлекать целевые заимствования в банках путем выпуска векселей и перечислять эти средства предприятиям-поставщикам теплоэнергии для дальнейшего погашения долга перед НАК «Нафтогаз Украины».

Как отмечается в пресс-релизе, данный порядок не только обязывает украинские города брать на себя долги, которые образовались в результате роста цен на энергоносители и задолженности населения по оплате коммунальных услуг, но также снимает ограничения на привлечение заимствований в местные бюджеты, утвержденные Бюджетным кодексом Украины.

По мнению агентства «Кредит-Рейтинг», «в условиях финансовой нестабильности и слабой динамики наполнения доходной части дополнительная нагрузка на расходную часть местных бюджетов, связанная с выплатой процентов по привлеченным средствам, ставит под угрозу финансовую безопасность регионов».