Украина с начала года увеличила экспорт электроэнергии на 66%

Украина в январе-сентябре 2017 года увеличила экспорт электроэнергии (в денежном выражении) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 66% - до 189,6 миллиона долларов, сообщает Государственная фискальная служба (ГФС).

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По данным ведомства, 55,15% выручки от экспорта пришлось на поставки электроэнергии в Венгрию. Около 23,4% от общего объема экспорта электроэнергии пришлось на Молдову и 16,54% – на Польшу.

В сентябре Украина экспортировала электроэнергию в Венгрию на 6,8 миллиона долларов, в Молдову – на 4,9 миллиона долларов, при этом за отчетный месяц Украина не поставляла электроэнергию в Польшу.

Сообщается также, что импорт электроэнергии (в денежном выражении) в Украину по итогам 9 месяцев 2017 года составил 1,7 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2016 года Украина увеличила валютную выручку от экспорта электроэнергии на 1,3% – до 152 миллионов долларов.