Министр энергетики Польши подтвердил ввоз угля с оккупированного Донбасса
Глава польского Минэнерго подчеркнул, что в страну было ввезено 11 тысяч тонн угля, или же столько, сколько за сутки потребляет один энергоблок.
Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский подтвердил ввоз в его страну антрацита с оккупированных районов Донбасса, сообщает Европейская правда.
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"Было ввезено 11 тысяч тонн угля, или же столько, сколько за сутки потребляет один энергетический блок" - сказал Тхужевський.
Сообщение также прокомментировал министр энергетики Украины Игорь Насалик, который находится с визитом в Польше.
"Мы покупаем антрацит у США и африканских стран, а Польша – с наших оккупированных территорий", - сказал он и добавил, что ситуация очень плачевная.
Как сообщили ранее польские СМИ, антрацит с оккупированного Донбасса благодаря российским документам полулегально попадает в Польшу, а доходы от его продажи попадают в том числе в карман главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого.