Ющенко инициирует встречу в Праге глав государств-участников ЕАНТК

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО инициирует проведение 7 мая в Праге встречи руководителей государств, принимающих участие в проекте Евразийского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) и председателя Европейской комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины сказал во время встречи с послами стран, принимающими участие в данном проекте, – Грузии, Литвы, Польши, Чехии.

В.ЮЩЕНКО обратился к послам с просьбой сообщить главам их стран о такой инициативе.

«Мы инициируем организацию на 7 мая первой консультативной встречи по данному вопросу в Праге с тем, чтобы принять дальнейший план действий по реализации данного проекта», - сказал он. Президент также инициирует проведение в конце мая – начале июня презентации в Европе проекта ЕАНТК и принятие странами-участницами совместного меморандума по реализации этого проекта.