Россия не будет предъявлять штрафные санкции за недобор газа

Россия не будет предъявлять штрафные санкции к Украине за недобор газа на протяжении всего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Киеве по итогам визита правительственной делегации в РФ.

«Правительство достигло договоренностей… И Украине не будут предъявляться на протяжении года штрафные санкции», – сказала она.

Также Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в ходе визита «все задания были выполнены и все цели достигнуты, дальше продолжается конструктивная работа».

«Я думаю, что мы усилили работу в направлении углубления сотрудничества. Я как премьер-министр удовлетворена этой поездкой», – добавила она.

Как сообщал УНИАН, по итогам первого квартала 2009 года потребление импортного газа Украиной держалось на уровне немногим более 50% законтрактованных объемов. Планка take or pay («бери или плати») в контракте «Газпрома» с «Нафтогазом Украины» зафиксирована на уровне 80% (такой объем поставок потребитель должен оплатить независимо от возможности его использовать).

В частности, на январь «Нафтогаз Украины» законтрактовал 1 млрд. куб. м газа, но отобрал лишь 549 млн. куб. м, в феврале – около 1,1 млрд. куб. м из планировавшихся 2 млрд. куб. м.

Украинская сторона официально заявляла, что заинтересована в сокращении законтрактованных объемов импорта в 2009 году с 40 млрд. куб. м до 33 млрд. куб. м. Справка УНИАН. Согласно подписанному 19 января 2009 года контракту между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», объем поставки газа в Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м.