В визите Тимошенко в Москву виден и политический подтекст

Визит премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Россию имел “и политический подтекст”. Об этом сказал на пресс-конференции политолог, президент Аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, политолог отметил, что со стороны России сегодня происходит “присматривание, чтобы понять какую тот или другой кандидат (кандидат в президенты Украины – УНИАН) будет проводить политику”.

И.ЖДАНОВ отмечает, что “Россия, наверное, не будет ставить на одного из кандидатов, поскольку она уже научилась и набила шишки”. По его словам, “ситуация 2004 года (речь идет о выборах Президента Украины - УНИАН) уже не повторится и не будет уже одного фаворита, на которого бы поставила Россия”.

И.ЖДАНОВ подчеркнул, что даже “сам факт визита премьер-министра Украины в Москву очень важен”, поскольку он неоднократно переносился. По его словам, позитивным является то, что достигнута договоренность о неприменении штрафных санкций со стороны России за меньшие, чем предусматривалось для Украины объемы газа. Он отметил, что, по подсчетам, эти санкции могли составлять около 2 миллиардов долл. По его словам, также важными являются договоренности, достигнутые между премьер-министрами двух стран относительно сотрудничества в области ядерной энергетики.

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА считает, что сегодня отношения между Украиной и Россией переходят “из стадии политизации в стадию экономизации”. Он отметил, что нередко визиты премьер-министра Украины “сильно политизируются” и поэтому очень важно, чтобы “политический подтекст оттуда шел”.

В.БАЛА считает, что сегодня Российская Федерация не будет “устами руководителей поддерживать того или другого участника президентской гонки”. В то же время он допускает, что такие заявления могут делаться не прямо, а на “определенных политических деятелей”.

Как сообщал УНИАН, вчера, 29 апреля, Ю.ТИМОШЕНКО находилась с рабочим визитом в Москве.