Украина с начала года увеличила импорт нефти в 2,6 раза

Украина в течение января-сентября 2017 года импортировала сырой нефти и газового конденсата на 318,9 миллиона долларов, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Как сообщает Государственная фискальная служба Украины, основные поставки нефти (82%) были из Азербайджана – на 261,3 миллиона долларов, Ирана (10%) – 32 миллиона долларов, Казахстана (5,5%) – 17,5 миллиона долларов. Из других стран было поставлено сырье на 7,9 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, Украина за 2016 год импортировала сырой нефти и газового конденсата на 173,8 миллиона долларов, что в 2,1 раза больше, чем в 2015 году.