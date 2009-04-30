Послы Польши и Азербайджана высоко оценивают ЕАНТК

Послы Польши Яцек КЛЮЧКОВСКИЙ и Азербайджана Талят АЛИЕВ высоко оценивают возможности проекта Евразийского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали во время брифинга после встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

«Азербайджан, как поставщик и как транзитная страна, уделяет этому вопросу особое внимание, поскольку в наших интересах иметь несколько вариантов транспортировки нашей нефти, а данный вариант является одним из лучших вариантов по транспортировке каспийской нефти», - сказал посол Азербайджана.

Посол Польши в Украине сообщил, что сегодня в Варшаве проходит встреча Президента Польши Леха КАЧИНЬСКОГО с послами стран – участниц проекта Евразийского нефтетранспортного коридора. Он отметил, что технико-экономическое обоснование проекта создания этого коридора является позитивным и отвечает на основные вопросы, которые Польша считала нужным поставить: есть ли нефть в каспийском регионе, и есть ли транзитные возможности и возможные покупатели.

Посол отметил, что поставка нефти по нефтепроводу «Одесса – Броды» может быть дешевле для НПЗ, которые являются собственностью польского национального концерна.

«Уже сегодня была бы дешевле поставка нефти по «Одесса – Броды», чем традиционным путем через Адриатику и потом в Чешскую Республику», - сказал он. Посол заверил, что Польша будет и в дальнейшем поддерживать главный принцип своей энергетической политики – диверсификацию источников снабжения, чтобы в этом регионе можно было создать альтернативу для существующих источников снабжения, а также для того, чтобы можно было увеличить объемы легкой нефти, которой через несколько лет может не хватать.

Справка УНИАН. Идея проекта строительства Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который дал бы возможность поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.

23 мая 2003 года в Брюсселе была подписана «Совместная бщая декларация Совета Министров Республики Польша, Кабинета Министров Украины и Европейской комиссии по вопросу предоставления поддержки проекту «ЕАНТК».

12 июля 2004 года в Варшаве было создано международное трубопроводное предприятие ООО МТП «Сарматиа». Его участниками стали: PERN Przyjazn S.A. и ОАО «Укртранснафта».

24 апреля 2009 года на общем собрании акционеров СП «Сарматия» было утверждено ТЭО ЕАНТК.

Технико-экономическое обоснование проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора было подготовлено по заказу Международного нафтотранспортного предприятия «Сарматия» компанией Granherne Limited вместе с партнерами – компаниями Purvin&Gertz и Greengate LLC.

Стоимость реализации ЕАНТК на базе нефтепровода «Одесса-Броды», согласно утвержденному ТЭО, составляет 2-8 млрд. дол. в зависимости от объемов транспортировки нефти.