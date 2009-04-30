Ющенко: нужен еще один резервуар на нефтепроводе «Одесса - Броды»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает необходимым построить дополнительный резервуар на нефтепроводе «Одесса - Броды» для перехода на новый этап реализации проекта Евразийского нефтетранспортного коридора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи с послами Азербайджана, Чехии, Польши, Грузии, Литвы и председателем Представительства Европейской Комиссии.

«Украине нужно решить вопрос о строительстве дополнительного резервуара для перекачки 120 тонн нефти», - сказал В.ЮЩЕНКО. По словам Президента, это необходимо для перехода к следующей фазе проекта создания Евразийского нефтетранспортного коридора.

Справка УНИАН. Идея проекта строительства Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который дал бы возможность поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.

23 мая 2003 года в Брюсселе была подписана «Совместная бщая декларация Совета Министров Республики Польша, Кабинета Министров Украины и Европейской комиссии по вопросу предоставления поддержки проекту «ЕАНТК».

12 июля 2004 года в Варшаве было создано международное трубопроводное предприятие ООО МТП «Сарматиа». Его участниками стали: PERN Przyjazn S.A. и ОАО «Укртранснафта».

24 апреля 2009 года на общем собрании акционеров СП «Сарматия» было утверждено ТЭО ЕАНТК.