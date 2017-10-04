Украина увеличила импорт угля почти в 2 раза

Украина в январе-сентябре 2017 года увеличила импорт каменного угля и антрацита в денежном выражении в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,899 миллиарда долларов, сообщает Государственная фискальная служба Украины.

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Также сообщается, что основным поставщиком за этот период была Россия (54,9%), поставки из которой составили 1,043 миллиарда долларов. Второе место занял уголь из США (25%, или 477,9 миллиона долларов), а третье - из Канады (6,1%, или 116,2 миллиона долларов). Из других стран Украина импортировала уголь на 262,3 миллиона долларов.

По данным Фискальной службы, за 9 месяцев Украина экспортировала каменный уголь и антрацит в Россию (на 40,8 миллиона долларов), Словакию (28 миллионов долларов), Турцию (2,5 миллиона долларов) и другие страны (3,9 миллиона долларов).

Как сообщал УНИАН, Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать уголь.

В 2016 году Украина по сравнению с 2015 годом сократила расходы на импорт каменного угля и антрацита на 10% – до 1,467 миллиарда долларов.

В этом году две крупнейшие генерирующие компании, которые потребляют энергетический уголь, законтрактовали и наладили поставки антрацита из ЮАР (ДТЭК), а также из США ("Центрэнерго").