Нужно расширить сотрудничество между СП «Сарматия» и компаниями «Транспетрол» и «МЕРО»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает целесообразным расширить сотрудничество между совместным предприятием «Сарматия» и словацкой и чешской государственными нефтяными компаниями «Транспетрол» и «МЕРО».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины сказал во время встречи с послами государств-основателей пятистороннего совместного нефтетранспортного предприятия «Сарматия» (Азербайджан, Грузия, Литва, Польша), дипломатическими представителями Чехии, как страны, председательствующей в ЕС, и представительства Европейской комиссии в Украине.

«Украинская сторона убеждена в целесообразности расширения сотрудничества совместного предприятия «Сарматия» с чешскими и словацкими государственными нефтяными компаниями «Транспетрол» и «МЕРО»», - сказал он.

Справка УНИАН. Идея проекта строительства Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который дал бы возможность поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.

23 мая 2003 года в Брюсселе была подписана «Совместная бщая декларация Совета Министров Республики Польша, Кабинета Министров Украины и Европейской комиссии по вопросу предоставления поддержки проекту «ЕАНТК».

12 июля 2004 года в Варшаве было создано международное трубопроводное предприятие ООО МТП «Сарматиа». Его участниками стали: PERN Przyjazn S.A. и ОАО «Укртранснафта».

24 апреля 2009 года на общем собрании акционеров СП «Сарматия» было утверждено ТЭО ЕАНТК.