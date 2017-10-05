Польша пообещала запретить поставки угля из ОРДЛО

Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский заверил, что по факту поставок угля из ОРДЛО будет проведена проверка и в дальнейшем такие поставки будут запрещены, заявил министр энергетики Украины Игорь Насалик. Об этом сообщает "112 Украина".

"При встрече с министром мы отметили эту тематику, мы получили заверения, что будет проведена полная проверка, что такие поставки будут запрещены. Мне удалось встретиться с журналистом, который опубликовал первую часть расследования, (будет вторая и третья), связанное с поставкой антрацита с ОРДЛО не только в Польше, но и в другие европейские страны. Поэтому сейчас основная задача – максимально заблокировать этот процесс", - отметил Насалик.

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Министр также отметил, что закупка антрацита в ОРДЛО является "прямым финансированием терроризма".

Напомним, что ранее министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский подтвердил, что в его страну действительноприбыл угол из оккупированной части украинского Донбасса.

По его словам, речь идет о поставках 11 тысяч тонн угля.

Польский министр заметил, что столько нужно "одному энергоблоку на сутки".