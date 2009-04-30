Цены на газ и его транзит должны формироваться на рыночных принципах

Для Украины при сотрудничестве с Россией в газовой сфере является принципиальным формирование цены российского газа и ставки его транзита на рыночных принципах и деполитизация этого процесса.

Как сообщили УНИАН в пресс службе Президента Украины, об этом Виктор ЮЩЕНКО заявил в интервью журналистам европейских изданий – нидерландской газеты «Handelsblad», немецкой «Der Tagesspiegel», итальянской «Corriere della Sera» и испанской газеты «El Mundo».

Глава государства, в частности, комментируя некоторые аспекты сотрудничества с Россией в газовой сфере, указал на асимметрию доходности, рисков и ответственности украинской и российской сторон, которая следует из неравноправных условий действующего контракта о купле-продаже газа и контракта о его транзите. Подтверждением тому, по его мнению, является ежемесячная напряженность в поисках средств для расчета за газ и ожидание потенциальных штрафных санкций.

«Для нас является принципиальным формирование цены газа и ставки транзита на рыночных принципах и деполитизация этого процесса», – констатировал В.ЮЩЕНКО.

Кроме этого, основными темами разговора стали перспективы европейской интеграции Украины в контексте подготовки саммита инаугурации «Восточное партнерство», внутриполитические вопросы, в частности, необходимость проведения конституционных изменений с целью обеспечения политической стабильности и необратимости демократического развития.