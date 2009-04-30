Всем шахтерам на госпредприятиях выплачена зарплата за март

Всем шахтерам государственных предприятий отрасли, по состоянию на 12.00 30 апреля, выплачена заработная плата за март 2009 года.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства угольной промышленности, об этом сообщил сегодня министр угольной промышленности Виктор ПОЛТАВЕЦ на аппаратном совещании Минуглепрома.

По его словам, с первых дней мая начнется выплата заработной платы за апрель нынешнего года.

Министр отметил, что на полдень нынешнего дня со всех государственных предприятий отрасли в Минуглепром поступили телеграммы о завершении расчетов по зарплате за март 2009 года.

Как сообщал УНИАН, правительство приняло решение ежемесячно, начиная с марта 2009 года, выделять из Стабилизационного фонда 350 млн. грн. на выплату зарплат шахтерам.