"Укргазвыдобування" хочет начать добычу газа на шельфе Черного моря

Крупнейшая государственная газодобывающая компания "Укргазвыдобування" планирует начать добывать природный газ на лицензионных участках, которые расположены шельфе Черного моря и уже через 5-7 лет выйти на показатель добычи 5 миллиардов кубометров газа в год.

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Об этом во время конференции, которая была организована консалтинговой компанией Expro и посвящена вопросам добычи газа на шельфе Черного моря, заявил глава "Укргазвыдобування" Олег Прохоренко.

"Мы предлагаем разрабатывать 5 лицензионных участков на шельфе Черного моря, запасы газа на которых составляют от 80 до 300 миллиардов кубометров газа… Мы оцениваем, что в перспективе 5-7 лет можно выйти на показатель добычи 5 миллиардов кубометров в год, а используя опыт других стран, я считаю, что мы сможем сократить этот период", - сказал он, добавив, что госкомпания рассчитывает начать разведывательное бурение в 2019-2020 году и выйти на промышленную добычу в начале 2021 года.

По словам Прохоренко, инвестиции в этот проект могут составить 5-6 миллиардов гривень, поскольку бурение на шельфе очень дорогостоящее.

"Укргазвыдобування" никогда не работала на шельфе, поэтому мы рассчитываем на перспективу сотрудничества. Это может быть соглашение о разделе продукции, может быть контракт на добычу, но главный тезис следующий: мы не будем все делать самостоятельно, мы хотим получить лицензии, привлечь к этому проекту инвесторов, создать условия для развития этого сегмента, чтобы потом и другие компании начали заходить в Украину", - добавил глава компании.

На своей странице в соцсети Facebook Прохоренко также сообщил, что компания уже обратилась в Государственную службу геологии и недр с запросом на получение лицензий на разведку и добычу газа на шельфе Черного моря.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году "Укргазвыдобування" по сравнению с предыдущим годом сократила добычу природного газа на 3,8% - до 14,528 миллиарда кубометров. По итогам 2016 года компания увеличила добычу природного газа на 0,5% - до 14,6 миллиарда кубометров.

За 9 месяцев этого года компания, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличила добычу газа на 3,9% – до 11,340 миллиарда кубометров.

Справка УНИАН. "Укргазвыдобування" – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%. 100% акций компании принадлежат государственному холдингу "Нафтогаз Украины".