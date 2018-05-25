Встреча Тимошенко и Путина: долго мы не виделись - рановато встретились

Последняя московская встреча Тимошенко с Путиным была несколько преждевременной, поскольку ни одной из сторон не принесла ожидаемых результатов. К такому выводу приходишь анализируя "изнутри" ход и результаты визита украинского премьера в Москву 29 апреля.

Похоже, на встрече в Москве ни Тимошенко не удалось окончательно решить вопрос формы оплаты газа для закачки в хранилища для следующего отопительного сезона, ни Путину добиться удовлетворяющих Россию условий участия в модернизации украинской газотранспортной системы. Результатом встречи и заседания межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству являются подписанные Протокол о поставках товаров по производственной кооперации в 2009 году и Соглашение о создании отделений Торгово-экономической миссии в составе посольств обеих стран. Согласно документам, планируется открыть отделения в Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе и Санкт-Петербурге (Россия), в Симферополе, Одессе, Львове, Донецке, Ужгороде, Харькове и Днепропетровске (Украина). Единственным позитивом двусторонней встречи премьеров, которая, кстати, не планировалась заранее, стало заявление Путина о том, что Россия не будет предъявлять штрафные санкции Украине за недобор газа.

Прямо с самолета в монастырь…

По прилету в Москву Тимошенко, не заезжая в официальную резиденцию, отправилась в Свято-Даниловский монастырь на встречу с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.

Встреча, инициированная Патриархом, проходила, как говорится, в теплой обстановке. Кирилл замечательно поставленным голосом уверил, что готов делать все от него зависящее для развития украинско-российских отношений. Он назвал Киев Константинополем для Русской православной церкви и попросил не воспринимать его иностранцем, поскольку Украина и Россия являются опорой восточной православной цивилизации. В ответ Тимошенко говорила очень тихо, опустив глаза, прямо как послушница, так что цитировать ее практически невозможно, но по некоторым словам можно было понять, что она полностью разделяет позицию Патриарха. В подарок от Кирилла Тимошенко получила специально сделанную для нее маленькую «дорожную» иконку, сама подарила ему два пасхальных яйца. Затем они минут 20 общались без прессы.

Путин намекнул, что газ для него сейчас - не тема «номер раз»

Заседание Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской Межгосударственной комиссии началось с небольшим опозданием, поскольку российская сторона корректировала список участников. В результате, пришедшему на заседание в достаточно хорошем настроении, не отказывающему в общении журналистам, но при этом не говорившему ничего конкретного, министру энергетики РФ Сергею Шматко «российский протокол» сообщил, что его фамилии нет в списке участников. Шматко развернулся и как послушный солдат удалился. Между тем, с украинской стороны в заседании принимал участие министр топлива и энергетики Юрий Продан и зампред Нафтогаза Игорь Диденко. «Газпром» представлял его глава Алексей Миллер.

В начале заседания российский премьер Владимир Путин заявил, что встреча очень важная – необходимо обсудить вопросы усиления кооперации промпредприятий двух стран, развития сотрудничества в области авиастроения и т.д.

Он подчеркнул, что даже в кризисных условиях товарооборот между Украиной и Россией продолжает расти. «Несмотря на все сложности мировой экономики, в последнем квартале прошлого года и в начале этого, тем не менее, торговый оборот у нас вырос за предыдущее время, и вырос значительно. Мы подошли к планке 40 млрд. долл. Это - хороший показатель. При этом меня очень радует, что не разрушается, а в некоторой степени даже укрепляется кооперация между отдельными весьма чувствительными и важными отраслями, и отдельными предприятиями. Это все наши положительные заделы, и наша задача заключается в том, чтобы все эти положительные тенденции поддержать», – сказал Путин. При этом он, догадываясь, какие темы наиболее важны для украинской стороны, подчеркнул: «Надеюсь, мы сегодня будем обсуждать проблемы, связанные не только с энергетикой, у нас много других вопросов».

Тимошенко же в своем вступительном слове, которое записывали около 50-ти журналистов, сделала акцент на газовом вопросе. Она сказала, что Украина, недобирая газ в связи со снижением производства в результате кризиса, ничего не нарушает, и это происходит с согласия России. «Я также хочу выразить благодарность за то, что мы находим взаимопонимание по тем пунктам контракта, которые говорят о том, что мы должны брать заказанный объем газа, но мы сегодня берем столько, сколько позволяет кризис, и оплачиваем в полном объеме. Важно, что такие договоренности есть», - отметила она, обращаясь к Путину. Впрочем, российский премьер практически никак не отреагировал на эти слова.

Незапланированная встреча, без которой, как оказалось, не обойтись

У журналистов после ознакомления с программой визита Тимошенко, в которой не была предусмотрена встреча с Путиным в формате «тет-а-тет», практически не возникло сомнений, что такая встреча все же состоится. В начале предполагали, что она пройдет перед началом заседания Комитета, но она состоялась в промежутке между переговорами в узком и широком составах. Причем длилась она около двух часов, и все это время участники делегации ждали «первых лиц» в переговорном зале. Периодически выбегая по нужде или чтобы хлебнуть кофе (не такой уж и дорогой для 5-звездочной гостиницы «Президент-Отель» - 160 руб.), утомленные члены делегаций говорили журналистам: «Ждем-с… Может, «с минуты на минуту».

Долгожданная минута настала, и заседание продолжилось в расширенном составе. Сначала оба премьера выступили со вступительным словом, из которого можно было сделать вывод, что разговор был сложным, напряженным и на очень разные темы. Премьеры говорили практически без улыбок и комплиментарных заявлений. После общения с Тимошенко Путин, похоже, был настолько недовольным, что даже пересмотрел свою оценку товарооборота двух стран, данную несколькими часами ранее. «Уместно вспомнить сегодня и о резком спаде товарооборота между Россией и Украиной, который был отмечен в первые месяцы текущего года. Конечно, свою роль здесь сыграл мировой экономический кризис. Но, на мой взгляд, корень этой проблемы кроется в том числе и в отсутствии двусторонней антикризисной политики, а также в существовании целого ряда нерешенных проблем», – заявил он. Одной из таких проблем Путин назвал слабую защиту имущественных прав российских собственников в Украине, вспомнив Кременчугский НПЗ и холдинговую компанию «Лугансктепловоз». Он также в очередной раз заявил о необходимости создать совместную украинско-российскую антикризисную политику для улучшения экономической ситуации в обеих странах, о которой говорил еще в январе.

Что касается модернизации украинской ГТС, то Путин лаконично заявил, что дискуссия об участии в ней России должна быть продолжена.

Тимошенко, в свою очередь, заявила, что Украина будет содействовать вступлению России во Всемирную торговую организацию. «Мы сделаем все для того, чтобы успешно и в достаточно короткие сроки и Россия смогла стать членом ВТО. И здесь поддержка Украины всегда будет на вашей стороне», - сказала она.

Кто о чем, а Тимошенко о газе

Заседание в расширенном составе было непродолжительным, и по его завершении в присутствии журналистов началась церемония подписания двусторонних документов, после чего планировалась пресс-конференция премьеров.

Однако после того, как в зал Тимошенко и Путин вошли с каменными лицами, вроде каждый идет по своим делам, возникло сомнение, что пресс-конференция состоится. Впрочем, пресс-службы премьеров твердили - «пресс-конференция запланирована».

Перед вопросами журналистов слово взял Путин. Он поблагодарил украинскую сторону за «конструктивную дискуссию» и «содержательную работу». Затем сделал акцент на том, что сегодня взаимоотношения Украины и России в политической сфере «переживают непростой период» и в этих условиях крайне важно, чтобы диалог между правительствами проходил без пауз и сбоев. Он также отметил, что в этих условиях именно правительства должны действовать «взвешенно и адекватно», искать «приемлемые подходы к решению общих задач».

Затем Путин вкратце сообщил о том, что в ходе заседания Комитета прошли важные дискуссии по развитию отношений в энергетике, транспортной отрасли, авиастроении, космической отрасли, сельском хозяйстве и гуманитарной сфере. Говоря о модернизации ГТС, премьер России достаточно коротко сказал, что между странами «есть понимание, что эффективная модернизация системы… возможна только с участием российской стороны». Он подчеркнул, что дискуссия носила «деловой и откровенный характер».

Тимошенко во вступительном слове отметила, что отношения двух стран «становятся прогнозированными», что необходимо сохранить и в дальнейшем. Она, напомнила, что в январе Украине и России удалось уладить газовый конфликт, и практически сразу перешла к теме модернизации украинской ГТС. В этом Украина видит Россию и «Газпром» партнерами, поскольку именно Россия должна обеспечить увеличение транзита газа через Украину на 60 млрд кубометров. Затем, как бы провоцируя Путина на реакцию, Тимошенко сразу перешла к теме закачки газа в хранилища Украины для использования его в осенне-зимний период. Напомню, на сегодняшний день рассматриваются несколько вариантов оплаты за него. Наиболее вероятными являются предоставление товарного кредита и проплата авансовыми средствами, полученными за транзит газа по территории Украины. Украинское правительство поддерживает второй вариант.

Так вот, Тимошенко заявила, что необходимо на базе межправительственного соглашения решить этот вопрос. «Я убеждена, что проблем, которые невозможно было бы решить в энергетическом секторе, не существует», – отметила Тимошенко. Затем она коротко перечислила темы, которые обсуждались в ходе заседания Комитета.

Путин на провокацию не поддался, и показалось, что, слушая коллегу, думал вроде: «Ну-ну, и что ж ты скажешь… Ага, опять о газе, елки-палки…».

После вступительных речей премьеров, слово дали журналистам. И, как и следовало ожидать, первый вопрос от украинских СМИ касался именно модернизации ГТС, в частности, о претензиях России на управление системой и условиях участия РФ в ее модернизации.

Первой отвечать стала Тимошенко. Она впервые в присутствии Путина заявила, что статус ГТС определен законом Украины, и она должна находиться в собственности государства (естественно, украинского). «Этим законом прямо запрещается участие ГТС в совместных предприятиях, других объединениях, в том числе не допускается разделение предприятий, переформатирование». При этом она подчеркнула, что без сотрудничества с Россией и «Газпромом» будет очень сложно обеспечить строительство новых участков газопровода. «Мы пригласили Российскую Федерацию как одного из главных партнеров участвовать в модернизации и реконструкции ГТС», - сказала она. Тимошенко четко заявила, что участие может заключаться в технических работах, в предоставлении оборудования и. т.д. «Что это за участие… Россия может участвовать, внося свой вклад в модернизацию как поставкой необходимых агрегатов, так и участие техническое…», - сказала Тимошенко, добавив, что и другие страны могут быть привлечены, если технический потенциал Украины и России будет не достаточен для проведения работ.

Путин слушал Тимошенко без воодушевления…

Отвечая на вопрос о ГТС, сам Путин первым делом заявил, что Россия не претендует на управление украинской ГТС.

«Экономические реалии должны вызывать к жизни определенные политические и экономические решения. А реалии таковы – мы основной и единственный поставщик газа через украинскую газпроводную систему. И когда мы видим, что рассматривается возможность модернизации и увеличения на 60 млрд. кубометров, а с нами никто об этом не говорит, то это, естественно, вызывает вопрос: «А как же… Газ откуда? Это же естественный вопрос. Мы полагаем, что надо хотя бы переговорить с нами…».

Российский премьер отметил, что в ходе встречи с Тимошенко они пришли к выводу, что «в той или иной форме» участие российской стороны в модернизации ГТС возможно. «И это полностью соответствует украинским национальным интересам». И тут он снова вспомнил о международном консорциуме по управлению системой, который должен был бы взять в аренду ГТС, а также все риски, связанные с модернизацией. «Я до сих пор не понимаю, что здесь может вызывать какие-то сомнения?», - заявил Путин, подчеркнув, что такой вариант полностью отвечает интересам всех сторон-участиниц. «Окончательное слово, конечно, за Украиной, это же ее собственность», - сказал он, добавив, что этот вопрос должен быть внесен в повестку дня двусторонних и многосторонних отношений.

Затем Путин снова раскритиковал брюссельскую декларацию о модернизации ГТС, в которой предусматривается возможность создания нового юридического лица для ее проведения. «У нас же долгосрочные контракты с НАКом Украины на транзит. Что будет с этими контрактами? Естественно, нас это беспокоит. И, естественно, мы ведем по этому вопросу консультации. Мы не собираемся навязываться, но без учета интересов российской стороны мы не представляем, как это можно сделать», - заявил Путин.

Тимошенко хочет оплату за транзит газа получить вперед

Отвечая на вопросы журналистов, Тимошенко все же решила объявить о том, какой из трех рассматриваемых вариантов оплаты 19,5 млрд. кубометров газ для закачки в ПХГ Украина считает наиболее приемлемым. Это - вариант оплаты средствами, полученными авансом за транзит газа. «Для Украины - это один из самых реальных и возможных путей», - заявила она.

Путин, отвечая на вопрос, дал понять, что пока этот вариант российская сторона не считает оптимальным. Эта тема, по его словам, «очень сложная» и требует дополнительного изучения и исследования. «На сегодняшний день окончательного решения нет, есть понимание того, по каким направлениям нам нужно дальше вести консультации», - отметил Путин.

Ситуация на пресс-конференции казалась достаточно напряженной. Премьеры практически не смотрели друг на друга. Атмосферу разрядил инцидент, произошедший среди представителей СМИ. Один из украинских журналистов, получив слово, решил задать уточняющий вопрос Путину о том, настаивает ли Россия на пересмотре брюссельской декларации, поскольку в прессе стали появляться сообщения на эту тему. Журналист, как он потом уточнил, рассчитывал получить лаконичный ответ, однако Путин посчитал иначе. Он дал понять, что пересматривать декларацию необходимости нет, и углубился в детали. Пытаясь попросить премьера конкретизировать ответ, журналист не садился на свое место, и ответ слушал стоя. Учитывая, что более 20 телеоператоров работали на специальных местах - сзади представителей «пишущей» прессы, стоящий перед камерами журналист, видимо, попал в кадр, закрывая российского премьера. Не долго думая, тележурналистка, опасаясь, что крайне необходимый ей «синхрон» Путина будет записан с браком, решила исправить ситуацию. Она просто подкралась сзади к журналисту и дернула его со всей мочи за пиджак. Естественно, от неожиданности журналист чуть не потерял равновесие и обернулся. На эту ситуацию мгновенно отреагировал Путин. Он, естественно, не понял, что произошло. «Там драка началась? Рано. Мы в процессе диалога, достаточно конструктивного», - сказал он. Все это несколько разрядило обстановку, премьеры даже начали улыбаться и шутить.

По просьбе журналистов, Путин объяснил, чем именно России не подходит вариант расчета за газ для ПХГ средствами за транзит. «Если Газпром заплатит за кредит за несколько лет вперед, а потом газотранспортная система Украины претерпит соответствующие и зафиксированные в известном протоколе изменения, и если появится вместо НАК "Нафтогаз Украины" другая компания, которая будет заниматься перекачкой газа, с кого спросить?» - сказал он.

Продолжая говорить о брюссельской декларации, российский премьер, глядя на журналиста, задавшего вопрос, увидел, что он почесал голову. И снова реакция Путина не заставила долго ждать. «Вы вот зачесались… А мы, как увидели документ (декларацию), с тех пор и чешем", - сказал он.

При этом Путин отметил, что «есть намеки» на то, что все же эта проблема в скором времени будет решена, но каким образом – говорить пока рано. По его словам, эта тема обсуждается «без шума и пыли».

Позже, уже после рабочего обеда в честь премьера Украины от имени премьера России, Тимошенко заявила журналистам, что продолжит настаивать на варианте расчета за 19,5 млрд кубометров газа газ именно средствами, полученными за транзит, и соответствующий проект межгосударственного соглашения будет готов для представления России после майских праздников. Мало того, используя такую форму оплаты, Украина и Россия уже договорились о закачке в ПХГ в апреле 800 млн. кубометров газа. Можно предположить, что эта тема была еще раз поднята премьерами в ходе рабочего обеда.

Путин обещает не штрафовать «Нафтогаз» за недобор газа

Еще одно важное заявление, сделанное Путиным во время пресс-конференции, было о том, что Россия не будет применять штрафные санкции за недобор НАК «Нафтогазом Украины» газа.

«Объем штрафных санкций, который мог бы быть предъявлен украинской стороне, составляет с учетом недобора в апреле 2 миллиарда долларов США. Эти санкции не применяются», - сказал он.

Путин заявил, что недобор связан «не с разгильдяйством» представителей украинской стороны, а с кризисными обстоятельствами. «Мы подходим с пониманием и не пользуемся правом предъявления штрафных санкций». Он отметил, что соответствующие договоренности между «Газпромом» и «Нафтогазом» есть.

Мало того, Путин заявил, что благодарен Украине за то, что, несмотря на финансовые трудности, оплата за потребленный газ проходит в срок.

Таким образом, можно предположить, что Россия не буде применять штрафные меры до окончания кризиса. А когда закончится кризис, никто не знает…

Юрий Дощатов (УНИАН)

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