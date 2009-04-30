Эксперты в основном положительно оценивают визит Тимошенко в Москву

Политические эксперты преимущественно положительно оценивают результаты визита премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Москву 29 апреля. Об этом они заявили в комментарии УНИАН.

В частности, директор международных программ Центра Разумкова Валерий ЧАЛЫЙ отметил, что вопросы энергетического сотрудничества были одними из ключевых на переговорах, но не единственными. "Важно сказать, что это было фактически первое заседание экономического комитета за последний год. В этом я вижу позитив".

По его словам, что касается газовых вопросов, "сегодня мы четко увидели, что были позитивы от неоднозначно оцененного январского соглашения. Позитивы были в том, что зимой мы были с теплом. Это был тактический выигрыш. Но сегодня мы видим эти ловушки, которые были расставлены, и фактически Украина остается «на энергетическом крючке» и даже финансово зависимой".

По убеждению В.ЧАЛОГО, "нужно четко сформулировать стратегию действий и долгосрочное видение. Если мы ориентируемся на категории полгода-год в электоральных циклах, то никакого позитивного результата достичь будет невозможно. Нужно иметь консолидированную позицию. И третья составляющая, необходимо убрать коррупцию в газовой сфере".

"А то, что межгосударственная комиссия, которую возглавляют президенты Украины и РФ, собирается на уровне премьеров (расширенный формат, по моему мнению, до выборов нереалистичный) дает определенные преференции для действующего руководителя правительства, будущего кандидата в Президенты Украины. Это также такая конфета, которую Россия может дать, а может – отнять, и в этом самая большая проблема наших отношений. Они должны стать стабильными и прогнозируемыми, чтобы не возобновился снова обмен экономических уступок на политические преференции", - говорит В.ЧАЛЫЙ.

Президент Аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ констатирует, что "у нас непростые отношения с Россией. В рамках экономической комиссии визит переносился несколько раз. Очень важно, что этот визит состоялся. Понятно, что не по всем параметрам Украина нашла общий язык с Россией, но вопрос штрафных санкций за недобор газа снят (это очень важно, потому что у нас нет лишних 2 млрд. дол.). Финансовая ситуация в «Газпроме» и «Нафтогазе» далека от идеальной. Нужно идти друг другу на уступки. В условиях мирового финансового кризиса необходимо искать общие проекты, которые бы способствовали выходу страны из кризиса".

И.ЖДАНОВ отметил, что в Москве речь шла также о газовом консорциуме. "Прозвучали какие-то непонятные мессиджи от российской стороны. Видна заинтересованность в модернизации украинской ГТС. Это абсолютно правильно. Должна быть следующая цепочка: поставщик газа – транзитер – потребитель. Все заинтересованы в стабильности этого процесса. Думаю, что будет продолжен еще разговор о закачивании 20 млрд. г. куб. газа, поскольку потребление газа снижается, а добыча находится на том же уровни. Вопрос - на каких условиях, под какие кредиты, что мы под эти кредиты будем закладывать? Вот вопрос номер один".

Директор консалтинговой группы «Polittech» Тарас БЕРЕЗОВЕЦ отмечает, что главным итогом он видит то, что "Украине удалось отстоять статус нашей газотранспортной системы. Ведь Россия уже долгое время пыталась создать газовый консорциум с участием Германии, РФ и Украины. Это продолжается еще со времен президентства Леонида КУЧМЫ. Два года тому назад Верховная Рада приняла закон, которым фактически запретила приватизацию нашей стратегической «трубы». В конечном итоге, уже и Владимир ПУТИН был вынужден отказаться, пусть и временно, от планов «розпилить на трех» украинскую ГТС".

Во-вторых, говорит эксперт, учитывая продолжающийся мировой кризис, правительства Ю.ТИМОШЕНКО и В.ПУТИНА нашли компромисс в вопросе газоснабжения. Кроме уменьшения объемов потребления российского газа, Ю.ТИМОШЕНКО добилась также другой важной уступки – Россия согласилась уменьшить объемы обязательного закачивания газа.

В то же время, по словам Т.БЕРЕЗОВЦА, "непонятно, почему Украина не достигла прогресса в получении кредита от России. Если Москва помогает таким отдаленным странам как Исландия и Киргизстан, почему пока не удается договориться с Киевом, где интересы России намного масштабнее – ведь здесь самими россиянами инвестированы миллиарды?".

Директор Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ отмечает, что ожиданий и надежд у Ю.ТИМОШЕНКО было больше, чем было решено на практике. Россия просто решила свои проблемы, а Украина часть проблем решила, а часть оставила.

По его мнению, "для Ю.ТИМОШЕНКО эта поездка была чрезвычайно важной, потому что ей необходимо было решить целый ряд критических проблем. Это и сугубо экономические проблемы, связанные с поставками газа, проплатой. Есть и вопросы связанные с возможной финансовой помощью. Также имел место сугубо политический аспект. Он связан с реабилитацией Ю.ТИМОШЕНКО после странных, в глазах Москвы, шагов в Брюсселе".

С другой стороны, по словам А.ЕРМОЛАЕВА, "у Москвы также было ряд вопросов, которые также существенно влияют на экономику и имиджевые позиции Москвы. Фактически провальными оказались газовые соглашения, подписанные в апреле. Провальные в том смысле, что они подписаны, пропиарены, но не выполняются. Это головная боль обеих сторон. Тем более, что сейчас Россия пытается завоевать себе реноме креатура энергетической политики. В этих условиях договоры, оказавшиеся неэффективными, это серьезный имиджевый удар".

Но в сухом итоге, по словам эксперта, "переговоры оказались достаточно вялыми и сугубо рабочими. Украина действительно получила определенное решение проблем, касающихся газа, есть возможности сотрудничества по направлениям, интересующим обе стороны, которые можно рассматривать как обоюдные антикризисные меры. В частности, вопросы ядерной энергетики выглядят и как преференция, которую Украина отдает России. Благодаря этому сотрудничеству Россия сама себе оформила для Украины кредит, который фактически означает загрузку российской промышленности (частично и украинской) заказами на ядерные реакторы. В нынешних условиях четырехмиллиардный контракт является чрезвычайно серьезной штукой. А для Украины это дополнительные кредитные обязательства".

Эксперт Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Александр ПАЛИЙ считает, что объявленные результаты переговоров Ю.ТИМОШЕНКО и В.ПУТИНА по дополнительным условиям поставок газа (в частности о зачислении будущей платы за транзит в стоимость газа для Украины) можно в целом расценивать как успех правительства, поскольку позволяют на определенное время, до получения внешних кредитных ресурсов и мобилизации внутренних резервов, решить вопрос расчетов за газ.

Возможно, не менее важным для Украины является вопрос неприменения Россией санкций за недобор российского газа, говорит А.ПАЛИЙ. "Очевидно, Россия не выставляет такие претензии из-за того, что достаточно сложно может быть в суде заставить покупателя платить за товар, не потребленный им. Кроме того, позиции Украины на переговорах с Россией резко усилила Брюссельская декларация по модернизации украинской ГТС, подписанная между Украиной и ЕС.

Для Украины важно в письменном виде подкрепить отказ России от претензий к Украине, и в этом вопросе, как и в остальных газовых вопросах с Россией, отношения Украины с ЕС в газовой сфере являются важным козырем Украины".