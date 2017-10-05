СМИ выяснили, сколько угля из оккупированного Донбасса нелегально завезли в Польшу (видео)

С начала текущего года в Польшу было поставлено из России около 94 000 тонн донбасского антрацита, свидетельствуют данные РЖД и Федеральной таможенной службы, которые есть в распоряжении Liga.net.

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Это лишь те объемы, которые удалось отследить по ж/д накладным и таможенным декларациям, пишет издание.

Ранее министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский подтвердил, что в его страну действительно прибыл уголь из оккупированной части украинского Донбасса. По его словам, речь идет о поставках только 11 тысяч тонн угля.

В 2015 году из ОРДЛО в Россию нелегально вывезли около 1,3 млн тонн антрацита, в 2016-м - 940 000 тонн. За 9 месяцев 2017 года объем угольной контрабанды достиг 890 000 тонн (без учета ООО Компания Газ-Альянс Сергея Курченко).

Польша - один из крупнейших покупателей топлива, вывезенного с оккупированных территорий. В 2015 году в эту страну было поставлено около 32 000 тонн антрацита из Донбасса, в 2016-м - 34 000 тонн.

Анализ данных РЖД, а также таможенных деклараций ФТС свидетельствует, что за января-сентябрь объем поставок в Польшу уже превысил 93 000 тонн. Это более чем 10% всего нелегального вывоза угля из Донбасса за этот период.

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Львиная доля угля поставляется российскими компаниями через железнодорожную станцию Брест-Малашевичи (Беларусь - Польша). Незначительные объемы экспортируются в адрес польских контрагентов через порты в Ростовской области, отмечает издание.

Весь донбасский антрацит в Польшу официально поставляет АО РЖД Логистика, принадлежащая Российским железным дорогам. В реальности эта компания просто оказывает логистические услуги. По всем поставкам угля контрактодержателями в декларациях ФТС указаны российские компании, которые параллельно занимаются вывозом угля с оккупированных территорий. Эти структуры и их реальные собственники - основные бенефициары угольной контрабанды.

На основе данных РЖД и ФТС Liga.net удалось вычислить 10 российских поставщиков нелегального угля в Польшу. Все компании созданы относительно недавно и ничем, кроме торговли с боевиками на Донбассе и поставками на экспорт, не занимаются.

Поставляемый в Польшу донбасский антрацит имеет нелегальное или полулегальное происхождение. Чтобы очистить экспорт и не спугнуть покупателей, в таможенных документах не указывается производитель топлива, а также страна происхождения, а сами контракты заключаются либо с РЖД Логистика, либо с офшорной компанией-посредником.

Данные ФТС позволяют говорить, что как минимум семь польских компаний покупали антрацит, чьим отправителем (либо контрактодержателем) были фирмы, которые вывозят его из оккупированных районов Луганской и Донецкой областей, резюмирует издание.

Напомним, польское издание Dziennik 4 октября опубликовало материал о поставках в Польшу антрацита из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Ссылаясь в том числе на украинские источники, журналисты насчитали около 11 000 тонн угля, которые нелегально вывезли из Донбасса и впоследствии поставили в Польшу.

Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский подтвердил, что в его страну действительно прибыл уголь из оккупированной части украинского Донбасса. По его словам, речь идет о поставках 11 тысяч тонн угля. Польский министр заметил, что столько нужно "одному энергоблоку на сутки".

Также министр заверил, что по факту поставок угля из ОРДЛО будет проведена проверка и в дальнейшем такие поставки будут запрещены.