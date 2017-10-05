Рада наконец-то заполнила свою квоту в комиссии по ротации состава НКРЭКУ

Верховная Рада утвердила кандидатуры двух членов в состав Конкурсной комиссии для проведения ротации нынешнего состава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), - Василия Яструбинского и Светлану Голикову.

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Как передает корреспондент УНИАН, за постановление «О назначении представителя Верховной Рады Украины в состав Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность членов НКРЭКУ» проголосовали 252 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Таким образом, парламент поддержал кандидатуру Яструбинского на должность одного из пяти членов Конкурсной комиссии.

Вторым членом от парламента в составе Конкурсной комиссии стала Светлана Голикова. За постановление о ее назначении проголосовали 265 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Андриевский отметил, что избрание членов Конкурсной комиссии необходимо в связи с тем, что НКРЭКУ с 26 ноября фактически утратит возможность принимать решения в соответствии со своими полномочиями.

"Это может привести к негативным последствиям в энергетике», - сказал глава профильного парламентского комитета.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 12 апреля 2016 года, после года обсуждения на разных уровнях власти, приняла в первом чтении законопроект о Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. 22 сентября 2016 года законопроект был принят во втором чтении, а 23 ноября 2016 года соответствующий закон подписал президент.

Согласно закону, члены НКРЭКУ отбираются Конкурсной комиссией, тогда как ранее всех членов Нацкомиссии назначал президент Украины. Также, согласно этому закону, двух из пяти членов Конкурсной комиссии выбирают профильные парламентские комитеты.

При этом закон предусматривает следующий механизм ротации: три члена Нацкомиссии – не позже чем через 6 месяцев с даты вступления закона в силу, еще два – не позже чем через 18 месяцев и еще два – не позже чем через 30 месяцев. План ротации утверждается президентом Украины.

13 апреля 2017 года Верховная Рада не поддержала кандидатуры Юрия Шульги и Константина Запайщикова.

После этого в Верховную Раду повторно были внесены кандидатуры Юрия Шульги и Константина Запайщикова. Однако, 25 мая Рада снова их не одобрила.

4 октября комитеты парламента избрали кандидатов в Конкурсную комиссию, которая будет проводить конкурс на назначение членов НКРЭКУ. Комитет по вопросам ТЭК избрал в качестве своего кандидата эксперта в энергетической сфере Светлану Голикову (предложение от «Народного фронта»), а комитет по вопросам ЖКХ – начальника Управления ценовой политики КГГА Василия Яструбинского.