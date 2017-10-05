Из "Нафтогаза" официально уволились последние независимые члени набсовета

Двое независимых членов наблюдательного совета национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» - Пол Уорвик и Маркус Ричардс официально сложили свои полномочия. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

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Также отмечается, что «Нафтогаз» принял это решение на основе полученного от экс-членов заявления о сложении полномочий. Уорвик и Ричардс занимали свои посты с 25 марта 2016 года.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году Комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий при Минэкономразвития определил трех кандидатов на должности независимых членов наблюдательного совета «Нафтогаза»: Маркуса Ричардса, Пола Уорвика и Чарльза Проктора. От государства были назначены Юлия Ковалив и экс-министр энергетики Владимир Демчишин.

В середине апреля 2017 года в отставку ушла представитель государства Юлия Ковалив, которая являлась главой набсовета "Нафтогаза". В начале сентября этого года подал в отставку независимый член набсовета Чарльз Проктор.

Оставшиеся независимые члены набсовета «Нафтогаза» Пол Уорвик и Маркус Ричардс сообщили в сентябре о намерении уйти в отставку. Свое решение они связывают со свертыванием реформ со стороны украинского правительства. По информации «Нафтогаза», уход независимых членов набсовета создает риски для дальнейшего получения холдингом дешевого кредитного ресурса от международных банков, а также ставит под угрозу выполнение планов по наращиванию добычи газа до 2020 года.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.